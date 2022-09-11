"Автомобилист" в новом сезоне дома только выигрывает

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

В пятом для себя матче очередного чемпионата КХЛ екатеринбургский "Автомобилист" на своей площадке обыграл омский "Авангард" со счетом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1). Это третья победа "шоферов" в этом сезоне (все три одержаны дома) и четвертое подряд поражение сибиряков, у которых нет еще ни одного очка.

Успех екатеринбуржцам принесла первая тройка, которая организовала три гола: дважды отличился капитан "Автомобилиста" Сергей Широков (это его первые шайбы в сезоне) и один раз — Анатолий Голышев. Четвертый гол на счету Олега Ли.

В воротах хозяев играл Владимир Галкин, который, судя по всему, становится основным вратарем команды (он сыграл уже три полных матча и еще в одном вышел на замену).

"Автомобилист" прервал двухматчевую серию поражений и поднялся в турнирной таблице "Востока" на 2-е место. В активе команды — 7 очков. Столько же у "Сибири", но у нее лучше разность забитых и пропущенных шайб (+ 5, а у "шоферов" — 0).

Следующий матч подопечные Николая Заварухина проведут во вторник, 13 сентября. Соперник — московский "Спартак", бывший клуб капитана екатеринбуржцев. На данный момент красно-белые набрали, как и "Автомобилист", 7 очков (но после 4 встреч) и занимают 3-е место на "Западе".