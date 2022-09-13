"Кросс нации" в Екатеринбурге соберет не менее 14 тысяч человек

Традиционно будут награждены самый молодой и самый пожилой участник, а также самая спортивная семья. Фото: Павел Ворожцов

Центральный старт Всероссийского дня бега "Кросс нации – 2022" на Среднем Урале состоится в Екатеринбурге 17 сентября (суббота). Участники преодолеют дистанцию в 2 км по проспекту Ленина.

Торжественная церемония открытия состоится в 11:30 напротив главного учебного корпуса УрФУ. Там соберутся студенты вузов, а также представители всех восьми районов уральской столицы.

В 11:50 стартует забег с участием почетных гостей праздника в поддержку федерального движения "Мы вместе. Спорт". Следом за ним: корпоративный забег и забег номинаций. В полдень на дистанцию выйдут все любители бега. По традиции они получат футболки с символикой спортивного праздника.

"После двух лет перерыва, связанного с коронавирусом, вновь под стенами главного вуза региона – Уральского федерального университета – соберутся вместе не менее 14 тысяч спортсменов и просто любителей здорового образа жизни", – сказал министр физкультуры и спорта региона Леонид Рапопорт.

По данным департамента информполитики Свердловской области, в рамках мероприятия состоится забег сильнейших. Начиная с 9 утра любители бега выйдут на свои дистанции – на 8 км (мужчины), 4 км (женщины) и 1 км (дети и подростки 11-15 лет). Зарегистрироваться можно тут.

Стоит отметить, что 17 сентября в Екатеринбурге с 7:00 и до 15:00 будут перекрыты для движения автотранспорта все улицы, по которым пройдет "Кросс нации": улица Мира от Первомайской до Малышева и проспект Ленина от улицы Мира до улицы Восточная. Подробнее об этом здесь.