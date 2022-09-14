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Спорт
14 сентября 2022, 13:08

Организаторы "Дакара" вынуждают свердловского гонщика Сергея Карякина отказаться от поддержки спецоперации

  Валерия Белякова
Сергей Карякин

Сергея Карякина вынуждают подписать документ, противоречащий его убеждениям, под предлогом недопуска к участию в ралли "Дакар". Фото: Алексей Кунилов

Международная автомобильная федерация вынуждает свердловского спортсмена и депутата Заксобрания Сергея Карякина отказаться от поддержки специальной военной операции. Иначе ему будет отказано в участии в ралли "Дакар", об этом гонщик сообщил журналисту "Областной газеты".

От чемпиона требуют подписать документ о его несогласии с российской политикой. Сергей Карякин заявил, что не собирается этого делать.

"Международная автомобильная федерация требует от российских граждан подписать документ, что мы не поддерживаем политику нашей страны, спецоперацию и президента. Подписывать такую бумагу я не собираюсь. Они заявили, если вы не подпишите бумагу — мы не допускаем вас до старта", — уточнил Сергей Карякин.

Спортсмен уточнил, что готов участвовать в гонке, если в международной автомобильной федерации откажутся от новых политизированных требований. Стартовать ралли "Дакар" должно 31 декабря. Сергей Карякин планировал выступать в составе крупной российской команды. Однако притязания со стороны организаторов идут вразрез с его личными убеждениями. Потому вопрос об участии в соревнованиях остается пока открытым. 

"Наши западные коллеги всегда говорят, что мы все вне политики, мы за спорт. Но тут они доказали обратное, решили надавить на руководство страны через спортсменов", — резюмировал гонщик. 

Напомним, ранее Сергей Карякин вместе со штурманом Иваном Безденежных участвовал в ралли "Шелковый путь — 2022".  

Областная газета Свердловской области

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