10-летний свердловчанин установил рекорд России по отжиманиям

Подготовка к рекорду длилась месяц. Фото: сайт "Книга рекордов России"

Юный житель Нижнего Тагила установил рекорд страны по отжиманиям от пола за минуту. 10-летний воспитанник команды "Стойкие" Тимофей Брызгалов сделал 24 повторения.

Результат зафиксирован в Книге рекордов России.

"Готовились к рекорду 1 месяц, а установили его на Лисьей горе. Красивое место и отличный результат Тимофея. Он молодец, желаю ему дальнейших побед и новых рекордов!", — написал на личной странице "ВКонтакте" тренер атлета Фанис Хайруллин (установил 5 личных рекордов).

Это 13-й рекорд России в копилке команды. Ранее "Областная газета" писала, что сертификаты получат Дмитрий Боярских и Андрей Мелкозеров. Первый рекордсмен дольше всех, среди мальчиков 11 лет, удерживал горизонтальный упор на согнутых руках ("крокодильчик"). Второй — дольше всех, среди мальчиков 12 лет, провисел на 2 руках без отрыва пальцев от перекладины.