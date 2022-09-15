«Автомобилист» вернулся в лидеры «Востока»

Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

В шестом для себя матче нового чемпионата КХЛ екатеринбургский «Автомобилист» на своей площадке обыграл московский «Спартак» со счетом 4:1. «Шоферы» набрали 9 очков и вновь вышли на первое место в Восточной конференции.

«Автомобилист» пропустил первым — гости реализовали большинство на 16 минуте. Но еще до перерыва капитан екатеринбуржцев Сергей Широков (в прошлом сезоне игравший за «Спартак») счет сравнял.

За шесть секунд до второго перерыва тот же Широков вывел хозяев вперед.

В середине третьего периода Степан Хрипунов увеличил преимущество уральцев до двух шайб — 3:1. На последней минуте москвичи сняли вратаря, и Сергей Широков забил в пустые ворота свой третий гол. Это первый хэт-трик игроков «Автомобилиста» в нынешнем сезоне».

«Автомобилист» выиграл четвертый домашний матч подряд и вернулся на первое место Восточной конференции. Следующий матч — в пятницу, 16 сентября. Соперник — «Сибирь», которая также, как уральцы, имеет 9 очков, но уступает нашей команде по дополнительным показателям.