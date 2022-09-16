В Верхней Пышме проходит международный детский турнир по настольному теннису

В международном теннисном турнире принимают участие 128 детей. Фото: Клуб настольного тенниса УГМК

В Свердловской области стартовал международный детский теннисный турнир "UMMC-Open", посвященный памяти Владимира Белоглазова, сообщили организаторы соревнований.

"По поручению губернатора Свердловской области позвольте приветствовать участников традиционного турнира "UMMC-Open". Я знал Владимира Белоглазова и ту работу, которую он делал по развитию настольного тенниса в Свердловской области и России. Сегодня у нас в регионе создана вся линейка спортивной подготовки по этому виду спорта. В 29 отделениях в 23 муниципальных образованиях теннисом занимаются более 18 000 человек. Очень приятно и очень важно, что вершиной является Клуб настольного тенниса УГМК, который дает возможность для юных спортсменов достигать самых высоких вершин", — отметил на открытии турнира министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

В турнире принимают участие 128 теннисистов: 64 мальчика и 64 девочки. Они приехали из 20 регионов России, за призы соревнуются также спортсмены из Казахстана и Белоруссии. Всем участникам не больше 11 лет. Игры пройдут в одиночном разряде в три этапа. Победителей объявят 18 сентября. Отметим, что организаторами состязаний выступили благотворительный фонд "Дети России" и Клуб настольного тенниса УГМК.

Памятный турнир проходит уже во второй раз. Призовой фонд составляет 200 тысяч рублей. По 18 тысяч рублей вручат триумфаторам состязаний, за вторые места предусмотрена награда в 12 тысяч рублей, за третью позицию — 10 тысяч рублей. Премии в таком же размере получат тренеры победителей. Также поощрительные подарки ждут и других участников игр.

Напомним, в августе 48 юных спортсменов Среднего Урала привезли 46 медалей с международных соревнований "Дети Азии".