Темы дня

Спорт
18 сентября 2022, 19:47

"Автомобилист" выиграл четвертый матч подряд и упрочил свое лидерство на Востоке

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Екатеринбургский "Автомобилист" в восьмом для себя матче чемпионата КХЛ обыграл на своей площадке нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 4:3 (3:1, 1:2, 0:0).

Перед матчем "шоферы" занимали первое место в Восточной конференции, а нижнекамцы — последнее. Ожидалось, что для екатеринбуржцев будет легкая прогулка, но сложилось все иначе.

"Автомобилист" отлично начал: на 2-й минуте после броска Стефана да Косты открыл счет, на 11-й минуте — удвоил его (отличился Брукс Мэйсек), а на 14-й — утроил (опять забил Мэйсек).

За 2 минуты до перерыва гости одну шайбу отыграли, но это выглядело эпизодом: игра не изменилась, а на 34-й минуте "шоферы" восстановили разрыв в 3 гола (свою 6-ю шайбу в сезоне забил капитан екатеринбуржцев Сергей Широков). Но "Нефтехимик" не сник и за следующие 4 минуты забил дважды, сократив разрыв до минимума — 4:3.

Третий период вышел очень нервным, но голов зрители больше не увидели.

"Автомобилист" выиграл 4-й матч подряд, набрал 13 очков и упрочил свое лидерство в турнирной таблице "Востока": екатеринбуржцы — первые, а идущий вторым "Металлург" отстает на 3 очка.

Следующий матч "шоферы" проведут 20 сентября — в Астане (которая только что стала опять Астаной) они сыграют против "Барыса".

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
18.09.2022, 19:47 / Спорт
"Автомобилист" выиграл четвертый матч подряд и упрочил свое лидерство на Востоке
18.09.2022, 17:17 / Общество
С 19 по 25 сентября на Среднем Урале ожидаются перебои в вещании радио и ТВ
18.09.2022, 16:06 / Общество
В Свердловской области проходят учения с выводом ракетных комплексов "Ярс"
18.09.2022, 15:09 / Общество
В восточной части Тайваня произошло мощное землетрясение
18.09.2022, 14:03 / Общество
На Среднем Урале за сутки выявили 1 655 случаев заражения коронавирусом