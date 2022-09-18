"Автомобилист" выиграл четвертый матч подряд и упрочил свое лидерство на Востоке

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Екатеринбургский "Автомобилист" в восьмом для себя матче чемпионата КХЛ обыграл на своей площадке нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 4:3 (3:1, 1:2, 0:0).

Перед матчем "шоферы" занимали первое место в Восточной конференции, а нижнекамцы — последнее. Ожидалось, что для екатеринбуржцев будет легкая прогулка, но сложилось все иначе.

"Автомобилист" отлично начал: на 2-й минуте после броска Стефана да Косты открыл счет, на 11-й минуте — удвоил его (отличился Брукс Мэйсек), а на 14-й — утроил (опять забил Мэйсек).

За 2 минуты до перерыва гости одну шайбу отыграли, но это выглядело эпизодом: игра не изменилась, а на 34-й минуте "шоферы" восстановили разрыв в 3 гола (свою 6-ю шайбу в сезоне забил капитан екатеринбуржцев Сергей Широков). Но "Нефтехимик" не сник и за следующие 4 минуты забил дважды, сократив разрыв до минимума — 4:3.

Третий период вышел очень нервным, но голов зрители больше не увидели.

"Автомобилист" выиграл 4-й матч подряд, набрал 13 очков и упрочил свое лидерство в турнирной таблице "Востока": екатеринбуржцы — первые, а идущий вторым "Металлург" отстает на 3 очка.

Следующий матч "шоферы" проведут 20 сентября — в Астане (которая только что стала опять Астаной) они сыграют против "Барыса".