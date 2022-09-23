В конце 2022 года в Екатеринбурге откроется Центр художественной и эстетической гимнастики

Здание проектировали и строили с применением самых современных технологий и материалов. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Екатеринбургский Центр художественной и эстетической гимнастики, который будет вмещать 2 тысячи человек, завершат к концу текущего года. Он станет третьим по величине центром гимнастики в РФ, построенным по международным стандартам FISU.

Площадь здания составит почти 23 тысячи квадратных метров, на центральной арене одновременно разместятся 3 гимнастических ковра, в разминочном и тренировочном залах — суммарно еще 6 ковров. Также предусмотрены 2 хореографических зала, тренажерный зал, зона для СМИ и организации трансляций.

"Успехи Свердловской области в художественной гимнастике очевидны, на всех прошедших Олимпийских играх у нас всегда были медали, причем золотые. Наш Центр художественной и эстетической гимнастики будет тем объектом, который позволит проводить соревнования мирового уровня. Но самое главное, здесь будет выстроена система спортивной подготовки спортсменов с самого раннего детства до профессионалов", — сказал и.о. главы минспорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

По словам директора управления капстроительства Свердловской области Игоря Дубровина, здание проектировали и строили с применением самых современных технологий и материалов.

В свою очередь директор Центра гимнастики Ирина Зильбер заявила, что уже в первом квартале 2023 года на объекте пройдут тестовые соревнования.

"Наша цель — привлечь больше маленьких деток, чтобы они приходили, учились, занимались спортом, хореографией, танцами, музыкой. Далее мы будем из таких деток формировать профессиональные команды спортсменов. Кроме того, мы постараемся организовать здесь такой микроклимат, чтобы все неравнодушные к спорту, к здоровому образу жизни люди, независимо от возраста и пола, все имели возможность посещать этот центр", — передает слова Ирины Зильбер департамент информполитики Свердловской области.

Как говорил ранее губернатор Евгений Куйвашев, Центр художественной и эстетической гимнастики войдет в состав культурно-образовательного кластера в микрорайоне Солнечном.