Новый дом юных гимнасток

Центр художественной и эстетической гимнастики станет третьим по величине и оснащенности центром гимнастики в России, который спроектирован и построен по международным стандартам FISU. И крупнейшим на Урале и в Сибири. Фото: Полина Зиновьева

В конце 2022 года в екатеринбургском микрорайоне Солнечный откроется Центр художественной и эстетической гимнастики, где будут заниматься порядка 400 детей. Он должен был стать одним из объектов Универсиады, а теперь примет Международный фестиваль университетского спорта в 2023 году.

К строительству Центра рабочие приступили в начале 2021 года. Несмотря на то, что Универсиада в Екатеринбурге не состоится, объект, как и планировалось, сдадут в срок.

– Сейчас идут пусконаладочные работы в самом здании, а также работы по благоустройству. В конце года планируем открытие. Впоследствии объект сможет принимать соревнования самого различного уровня, даже мирового, – отметил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Центр состоит из нескольких залов. В основном из них, где будут проходить соревнования, расположатся три ковра. Здесь уже монтируются зрительские места. Рядом располагается разминочный зал.

– Разминочный зал в одном уровне с основным и в непосредственной близости от него. Это требования положения о проведении международных соревнований. Разминочный зал имеет ту же высоту, что и основной – 15 метров. Там спортсмены могут разогреваться перед выходом на соревнования. Кроме этого, есть тренировочный зал на четыре ковра. В хореографическом зале будет растяжка, пластика. И еще есть тренажерный зал, – рассказал директор управления капитального строительства Свердловской областиИгорь Дубровин.

Леонид Рапопорт вместе с директором Центра, олимпийской чемпионкой Ириной Зильбер оценили ход строительных работ. В некоторых залах еще ведется стройка, а некоторые уже практически готовы к сдаче.

– С площадками в городе довольно сложно, и областная школа художественной гимнастики нуждается в дополнительных площадях. Мы хотим уже в первом квартале 2023 года завести госзадание. Чтобы в Центре было около двухсот бюджетных мест. Также планируем провести тестовые соревнования в этом квартале. Приложим к этому все усилия. После проведения Международного фестиваля университетского спорта в 2023 году мы хотим увеличить число внебюджетных мест, то есть Центр будет функционировать как на платной, так и на бесплатной основах, – отметила Ирина Зильбер.

В планах у директора выстроить систему подготовки юных гимнасток так, чтобы в дальнейшем спортсменки, представляющие регион, успешно выступали не только на российской, но и на международной арене.

– Главная задача этого объекта – высшее спортивное мастерство. 40 лучших детей, занимающихся художественной гимнастикой, должны давать результат. Все остальное – хороший и качественный разрядный спорт. Наша цель – привлекать маленьких деток, чтобы они приходили и занимались. Я хочу объединить всю систему подготовки. Как именно мы будем это делать, решим уже со штатом. Сейчас мы набираем команду – тренеров, управленцев. Хотим, чтобы здесь все было максимально комфортно, красиво и с драйвом, – добавила Ирина Зильбер.

Открытие Центра, как отметил Леонид Рапопорт, планируется сделать ярким. Ирина Зильбер уверяет, что все пройдет красочно и со вкусом.

– Мы еще не знаем, каким именно будет формат этой церемонии, кто приедет из гостей, кто будет выступать. Но то, что это будет красиво, с изюминкой, с настоящими звездами нашего спорта, – это однозначно. Хочу пригласить всех своих однокомандниц, с кем мы выиграли олимпийское золото в 2000 году. Ездила к Ирине Александровне Винер-Усмановой, для меня будет честь, если она сможет приехать, – сказала Ирина Зильбер.

Что включает в себя Центр художественной и эстетической гимнастики – Основной зал – Разминочный зал – Тренировочный зал – Хореографический зал – Тренажерный зал Вместимость – 1500 зрительских мест Предусмотрена возможность монтажа временных трибун Стоимость объекта – 1 млрд 774 млн рублей Готовность на данный момент – 74% Сроки сдачи – конец 2022 года