Свердловская область вошла в топ-5 по количеству занимающихся спортом детей

Свердловская область на четвертом месте в списке регионов-лидеров по количеству занимающихся спортом детей. Фото: Галина Соловьева

В России около 24,3 миллиона детей регулярно занимаются физкультурой. Такие данные озвучил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он рассказал о реализации концепции детско-юношеского спорта в России до 2030 года, которая была разработана и утверждена по поручению главы государства.

"Приоритетная задача при реализации концепции – привлекать к занятиям спортом как можно больше детей. На данный момент в России систематически занимаются физкультурой около 24,3 млн детей – это 88,5%. Профессионально занимаются в спортивных школах и центрах подготовки свыше 3,2 млн ребят", – отметил Дмитрий Чернышенко.

Лидеры по количеству занимающихся:

Москва,

Московская область,

Ростовская область,

Свердловская область,

Краснодарский край.

На Среднем Урале число систематически занимающихся спортом граждан составляет более половины всех жителей. Ожидается, что к 2030 году этот показатель будет увеличен до 70%. Как ранее отмечал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, за последние 10 лет развитие спорта в регионе получило мощнейший виток, и это неоднократно отмечалось на федеральном уровне. Так, в 2017 году область была признана лучшим спортивным регионом России, в 2019 году – успешным в реализации проекта "Спорт – норма жизни", в 2020 году – стала лидером по развитию информационной инфраструктуры в сфере физкультуры и спорта, в 2022 году опыт региона по развитию массового спорта представлен на заседании профильного комитета Госдумы как передовой.

Как говорится в telegram-канале Правительства РФ, в этом году в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" в стране планируется ввести в эксплуатацию более 100 спортобъектов. А в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт" ведется строительство 190 умных спортивных площадок и модульных залов.

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