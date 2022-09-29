Наум Рашковский: «Я игрок по жизни. Меня это привлекает»

Рисунок Максима СМАГИНА

Представляем очередной выпуск еженедельной рубрики «ОГид», в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим мнением о мероприятиях в Екатеринбурге и области.

Сегодня в выпуске – гроссмейстер, двукратный чемпион РСФСР по шахматам, заслуженный тренер России Наум РАШКОВСКИЙ.

30 сентября 18:30. Премьера спектакля «Маскарад»

– У нас театральный город и один из самых интеллектуальных в России – это точно. В Музкомедии я бывал, но признаюсь честно – не театрал. Хотя этим театром как-то всегда гордился. Я в свое время, уже очень давно, знал Анатолия Маренича. Народный артист РСФСР, служил в Свердловской музкомедии с 30-х годов. Они однажды вместе с ним, всем театром, пришли на шахматный турнир посмотреть. А про поэзию Лермонтова могу сказать так – трогает за душу. (3)

По мотивам произведения Михаила Лермонтова петербургские авторы – режиссер Нина Чусова, композитор Игорь Рогалёв и либреттист Юрий Димитрин – создали самобытную драму, где главным действующим лицом стала музыка. Адрес: Свердловский театр музыкальной комедии (Екатеринбург, пр. Ленина, 47).

30 сентября с 16.00. День рождения Нижнетагильского музея ИЗО

– Знаете с музеями какое дело. Я родился на Ленина, 32 и все свое детство проводил в Доме пионеров. Рядом с ним был Краеведческий музей (с середины 40-х до 80-х часть экспозиции музея располагалась в помещениях Вознесенской церкви – Прим. «ОГ»). Мы туда мальчишками заходили каждый день и проводили там много времени. Изучали историю города, области. Поэтому я так перенасытился этим, что уже не хожу… Кроме того, в детском возрасте я уже хорошо играл, и нас часто возили по стране. К примеру, в Ленинград. Там я все музеи обошел. Потом, когда бывал в Европе, тоже старался куда-то попасть. Понравился мне Лувр, ничего интереснее для меня в Париже не было. (3)

Официальный день рождения НТМИИ. В программе мастер-классы, экскурсии по выставке и музею, специальный «АртКвиз». Адрес: Нижнетагильский музей ИЗО (Нижний Тагил, ул. Уральская, 7)

2 октября 16.30. Матч «Автомобилист» – «Салават Юлаев»

– За хоккеем еще с начала 60-х слежу. Видел главные таланты тех лет, общался с ними. Витя Кутергин был моим другом (чемпион СССР 1975 года, отыграл за «Автомобилист» 13 сезонов. Ушел из жизни в 2019 году - Прим. «ОГ»). Даже помню матч 1968 года, когда «Автомобилист» обыграл многократного чемпиона московский ЦСКА со счетом 6:0. Так что я за наш клуб болею, переживаю. (5)

«Шоферы» играют с уфимцами на пятой неделе Континентальной хоккейной лиги. Адрес: КРК «Уралец» (Екатеринбург, ул. Большакова, 90).

С 6 октября. Кинопремьера «Сердце Пармы»

– Я человек старой формации и к новому кино отношусь немного с подозрением, особенно к отечественному. Есть хорошие работы, но их мало. Может быть, это кино хорошее, не буду заранее говорить, что все плохо, что мне это неинтересно. Надо посмотреть. В последнее время мне нравятся простые, человеческие фильмы. Когда нет ничего чересчур надуманного. Недавно пересматривал классику – фильмы с Жан-Полем Бельмондо, Луи де Фюнесом – от них как-то душа радуется. (4)

Масштабный исторический блокбастер от режиссера Антона Мегердичева по роману Алексея Иванова, где в основе лежат реальные события второй половины XV века. Адрес: кинотеатры Екатеринбурга и области.

Собственный выбор – Я игрок по жизни. Меня это привлекает. Раньше я ходил на волейбол, футбол, баскетбол. Старался сам играть. Не только в шахматы, но, например, и неплохо в бильярд. В последние годы сложнее выбираться. Но, было б здоровье, пошел. А на шахматные турниры, особенно своих бывших учеников, ходить мне тяжело. Потому что со стороны я вижу больше, и меня это начинает нервировать (смеется). Поэтому спокойнее смотреть дома, сидеть и анализировать.

Опубликовано в №178 от 29.09.2022