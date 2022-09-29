15-летний тагильчанин попал в книгу рекордов России

Рекорд зафиксирован. Фото: сайт "Книга рекордов России"

Еще один юный житель Нижнего Тагила поставил рекорд России. Хусейн Шодикулов прошел на руках 25 метров. Это лучший результат среди юношей 15 лет.

"Поздравляю тебя, ты молодец, я уверен, что это еще не предел, ты сможешь больше", — написал тренер спортсмена Фанис Хайруллин на личной странице "ВКонтакте". Он также отметил, что подготовка к рекорду заняла 1 месяц.

Это 15-й рекорд России в копилке команды "Стойкие". Ранее "Областная газета" писала, что 10-летний Тимофей Брызгалов стал лучшим в стране по отжиманиям от пола за минуту — 24 повторения.

Читайте также:

12-летняя свердловчанка установила рекорд — подняла гирю 1111 раз.