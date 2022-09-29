15-летний тагильчанин попал в книгу рекордов России

Еще один юный житель Нижнего Тагила поставил рекорд России. Хусейн Шодикулов прошел на руках 25 метров. Это лучший результат среди юношей 15 лет.
"Поздравляю тебя, ты молодец, я уверен, что это еще не предел, ты сможешь больше", — написал тренер спортсмена Фанис Хайруллин на личной странице "ВКонтакте". Он также отметил, что подготовка к рекорду заняла 1 месяц.
Это 15-й рекорд России в копилке команды "Стойкие". Ранее "Областная газета" писала, что 10-летний Тимофей Брызгалов стал лучшим в стране по отжиманиям от пола за минуту — 24 повторения.
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