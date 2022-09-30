Екатеринбургский ДИВС открыл свои двери после реконструкции (ФОТО)

Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге состоялось знаменательное событие для всех любителей спорта. Дворец игровых видов спорта "Уралочка" после годичной реконструкции принял у себя матч чемпионата России по мини-футболу между "Синарой" и "Норильским никелем".

Двери ДИВСа открылись для болельщиков за час до начала встречи. Обновленная входная группа с турникетами и рамками досмотра вместе с волонтерами встречали любителей мини-футбола.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Болельщики постепенно заполняли трибуны ДИВСа. Некоторые приходили с детьми, и для зрителей самого юного возраста также были подготовлены сюрпризы.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Заметно изменились внутренние интерьеры Дворца игровых вида спорта. От покраски стен до новых указателей: все выглядит очень современно. От старого дизайна практически ничего не осталось.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Ну, и, конечно, изменения не обошли сам зал. В нем обновили все зрительские кресла, которые были уже в очень плачевном состоянии: теперь вместо них удобные мягкие места для болельщиков. Причем обновили кресла как на нижних ярусах, так и на верхних.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Первый матч, который принял обновленный ДИВС - игра чемпионата России по мини-футболу между "Синарой" и "Норильским никелем". Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. Завтра пройдет повторный поединок, начало - в 14:00 по уральскому времени.