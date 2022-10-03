Обновленный ДИВС открыл свои двери

Проведение соревнований в ДИВСе возобновилось спустя более года. Фото: Павел Ворожцов

Одна из главных спортивных площадок города – Дворец игровых видов спорта «Уралочка» – начала свою работу после годичной реконструкции. Первыми в обновленный зал зашли игроки мини-футбольного клуба «Синара», которые провели два матча чемпионата России против «Норильского никеля».

Открытия ждали все

Прошлый сезон получился для свердловских команд не самым простым: из-за реконструкции ДИВСа всем пришлось искать новое жилище. Так, «Синара» регулярный чемпионат проводила в собственном манеже без зрителей, а в плей-офф домашние матчи играла в Тюмени. «Уралочка» была вынуждена ютиться в Академии волейбола Николая Карполя или проводить домашние игры в Нижнем Тагиле. Баскетбольные «УГМК» и «Уралмаш» переместились в Верхнюю Пышму и принимали соперников в местном Дворце игровых видов спорта. Для «Уралмаша» реконструкция ДИВСа стала одной из причин отсутствия екатеринбургской команды среди участников Единой лиги ВТБ.

– Пункт о необходимости наличия зала вместимостью не менее 5000 человек был одним из тех, по которому наша заявка в лигу ВТБ была отклонена ввиду того, что на момент ее подачи зал еще находился на реконструкции. Сейчас с уверенностью можно сказать, что обновленный ДИВС объективно входит в топ-5 баскетбольных арен России наряду с «Баскет-холлами» в Казани и Краснодаре, «Мегаспортом» и «Сибур-ареной» в Санкт-Петербурге, – заявил исполнительный директор «Уралмаша» Сергей Доманов.

Масштабное обновление

Реконструкция в ДИВСе действительно была масштабной и проходила в несколько этапов.

На первом – изменения коснулись главного фойе, там установили новые турникеты и зоны досмотра. Рядом – отдельное помещение, где в период проведения крупных соревнований разместится служба безопасности, а также помещение, где во время матчей будут дежурить сотрудники полиции. Гардероб стал раздвижным и может менять свои размеры в зависимости от мероприятия, проходящего в ДИВСе.

На втором этапе реконструкции были изменены второй и третий этажи здания. Внутренние фасады были обновлены, теперь все выглядит очень стильно. И, конечно, работы коснулись спортивного зала. В нем была произведена замена кресел, теперь они стали мягкими и удобными. Измеилось освещение: в частности, в перерыве первого матча «Синары» и «Норильского никеля» зрителям была продемонстрирована подсветка трибун. Выглядело впечатляюще.

По одной победе

Первыми на паркет обновленного ДИВСа вышли игроки «Синары» и «Норильского никеля». Им предстояло провести два матча второго тура чемпионата России. Команды встречались между собой в противостоянии за бронзовые медали минувшего сезона, и тогда сильнее оказались игроки из Норильска.

Новый сезон «Синара» начала с двух побед в Тюмени, а вот «Норильский никель» дважды сыграл вничью с «Ухтой». Екатеринбуржцы выглядели фаворитами, и начало первой встречи осталось за хозяевами, которых гнали вперед зрители ДИВСа. «Синара» создала достаточно моментов для того, чтобы забить, но мяч упорно не хотел залетать в сетку. Зато «Норильский никель» своими немногочисленными шансами воспользовался, сумел забить дважды и уйти на перерыв с преимуществом – 2:0.

Во втором тайме гости отдали инициативу «Синаре» и действовали на контратаках. В одной из них счет стал 3:0 в пользу «Норильского никеля». Сергей Абрамов сумел сократить отставание, правда, ненадолго: вскоре гости забили четвертый мяч. Под конец матча Павел Карпов мощным ударом забил второй гол «Синары», но на итог это не повлияло – 4:2 в пользу «Норильского никеля».

Во втором матче картина была противоположной. «Синара» усилиями Валерия Демина и Никиты Фахрутдинова завершила первый тайм в свою пользу (2:0), а в начале второго Фахрутдинов оформил дубль. «Норильский никель» сократил отставание до минимума, но гол Сергея Абрамова вернул «Синаре» преимущество в два мяча. На последней минуте гости вновь приблизились вплотную, но набрать очки в этом матче не смогли – 4:3 в пользу екатеринбуржцев.

После двух туров «Синара», имея 9 очков, занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует действующий чемпион страны – «Газпром-Югра» (10 очков).

Следующие матчи команда Евгения Давлетшина проведет в Санкт-Петербурге против новичка Суперлиги – «Кристалла». Встречи состоятся 28 и 29 октября.