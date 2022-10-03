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Спорт
3 октября 2022, 19:47

Свердловская сборная выступит на международных летних Паралимпийских играх

  Валерия Белякова
Стрельба из лука

Свердловские паралимпийцы сразятся за победу в 9 видах спорта. Фото: Полина Зиновьева

Сборная Среднего Урала отправилась в Сочи на международные Паралимпийские летние игры "Мы вместе. Спорт". На соревнованиях с 4 по 8 октября выступят 28 уральцев, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"В состав делегации Свердловской области включены призеры Паралимпийских игр, многократные чемпионы мира, Европы и России. Всего 28 спортсменов, из которых 12 входят в состав спортивных сборных команд Российской Федерации", — рассказал исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Спортсмены Среднего Урала будут соревноваться за победу в легкой атлетике, настольном теннисе, плавании, стрельбе из лука, тхэквондо, шахматах, шашках и футболе. Открытие состязаний запланировано на 4 октября на стадионе "Юг Спорт". В церемонии примут участие по 20 представителей команд. Флаг Свердловской области понесут серебряный призер Паралимпийских игр в Пекине Равиль Диганшин и обладатель серебряной медали Кубка мира по марафону Олег Антипин.

Участниками соревнований станут 1 800 спортсменов из России, Белоруссии, Армении, Туркменистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Грузии, Мали, Германии, Сербии, Монголии. В программу игр включены 9 видов спорта.

"Слоган "Мы вместе. Спорт" уже стал устойчивым символом справедливости и единения, уважения своих соперников. Спорт обладает созидательной силой, является фактором укрепления межведомственных и межгосударственных связей", — сообщили в оргкомитете соревнований.

Напомним, ранее правительство России утвердило выплаты медалистам зимних Паралимпийских игр "Мы вместе. Спорт".

Областная газета Свердловской области

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