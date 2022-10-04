Давид Белявский: «Хотелось привезти золотую медаль для области»

Выступления на коне – один из коронных видов программы для Давида Белявского. Фото Е. Михайлова/ФСГР

В Казани завершилась Спартакиада сильнейших по спортивной гимнастике. Этот вид спорта стал заключительным в программе соревнований, которые стартовали еще 10 августа. В турнире принимали участие лучшие гимнасты страны, в том числе и олимпийские чемпионы Токио-2020. Екатеринбуржец Давид БЕЛЯВСКИЙ завоевал на соревнованиях в столице Татарстана три серебряные награды.

Турнир стартовал с личного многоборья, где Давид был одним из фаворитов. В июле на Кубке России, который тоже проходил в Казани, Белявский в этом виде программы занял третье место, уступив лишь Никите Нагорному и Даниелю Маринову. На Спартакиаде борьба за медали также развернулась между этими тремя спортсменами. Оценивались соревнования по российской системе, то есть в общий зачет шли результаты как квалификации, так и финала.

В квалификационных соревнованиях Никита Нагорный выступил очень мощно, опередив Маринова на два балла, а Белявского – на три. Но в финале расклад сил оказался другим: Давид Белявский показал лучший результат, Маринов стал вторым, а Нагорный – третьим. Впрочем, запаса баллов Никите хватило, чтобы по сумме занять первое место многоборья. А вот Давид благодаря успешному выступлению в финале сумел обойти Даниеля Маринова и завоевать серебро. Стоит отметить, что на Кубке России Маринов опередил Белявского, поэтому можно считать, что реванш свердловчанин все-таки взял.

После многоборья были финалы в отдельных видах программы. Давид Белявский пробился в финалы на своих коронных снарядах: параллельных брусьях и коне.

В соревнованиях на коне Давид показал второй результат, уступив лишь Сергею Найдину. На параллельных брусьях уралец занял второе место (после Даниеля Маринова). Таким образом, в копилке Давида Белявского три серебряные награды Спартакиады сильнейших.

«Впервые за всю карьеру забыл сделать элемент» «Областная газета» связалась с Давидом Белявским, который поделился своими впечатлениями от прошедшего турнира. – Давид, довольны своим выступлением в Казани? – В целом доволен. Но, конечно, хотелось бы привезти золотую медаль для нашей области. На снарядах не хватило совсем чуть-чуть – видимо, сказалось то, что я пропустил неделю подготовки из-за болезни: где-то простудился. Плюс – когда выступал на коне, впервые за всю мою карьеру на взрослых соревнованиях я забыл сделать элемент. Возможно, неполностью сконцентрировался на комбинации, хотя чувствовал все отлично. – Серебро в многоборье – успех? – Да, в многоборье я выступил хорошо. На Кубке России я занял третье место, а сейчас – второе. И при этом в финальных соревнованиях я показал лучшую сумму баллов. – Какие сейчас дальнейшие планы? – Спартакиада сильнейших была заключительным официальным стартом в этом году. Поэтому сейчас немного отдохну. Возможно, буду участвовать в разных гимнастических проектах.