В Екатеринбурге стартовал V Евроазиатский чемпионат по стрельбе

Выбирать победителей на чемпионате по стрельбе будут в 5 номинациях. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге на военном полигоне "Свердловский" стартовал V Евроазиатский чемпионат по стрельбе на дальние дистанции. За победу в состязаниях борются 78 участников из более чем 20 регионов России.

Соперникам необходимо в течение 2 дней выполнить 18 упражнений на дистанциях от 300 до 1 200 метров, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. В соревнования также включены 13 заданий с Чемпионата мира, который впервые провели в этом году во Франции.

"Это уникальные для России соревнования, и мы гордимся тем, что именно Свердловская область стала их организатором 5 лет назад и финал этих соревнований получил прописку в нашей области. Специалисты высокоточной стрельбы — это профессионалы военно-прикладного вида спорта. И сейчас они как никогда востребованы. Стоит сказать лишь то, что часть спортсменов, заявлявшихся ранее на этот турнир, по причине мобилизации не смогли приехать к нам. А большинство тех, кто сегодня здесь оттачивает свое мастерство в соревновательном процессе, обучают и тренируют мобилизованных в своих регионах. И я горд, что именно здесь, у нас на этих соревнованиях, определятся самые лучшие стрелки России. Это штучные специалисты", — сказал и.о. министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

На российском чемпионате участники показывают навыки владения огнестрельным оружием. Задачу стрелкам осложняют движущиеся мишени, а также непростые локации, из которых необходимо совершить выстрел. Таким образом гражданские и военные снайперы могут продемонстрировать свои возможности. Победителей выберут в 5 номинациях: Open (открытый), "Заводская винтовка", "Ветераны" (от 55 лет), "Военные", Divisions limited 223/308.

"Наш уровень проведения соревнований и наша инфраструктура ничем не уступает мировым стандартам, а полигон "Свердловский" подготовлен таким образом, что может претендовать на проведение соревнований по высокоточной стрельбе международного класса", — отметил главный судья соревнований Андрей Иванов.

В рамках V Евроазиатского чемпионата по стрельбе на дальние дистанции с начала 2022 года провели 4 отборочных этапа в Тюмени, Чебаркуле и Екатеринбурге. Свердловский полигон был признан стрелками-высокоточниками одним из лучших в России для тренировок и проведения соревнований.

"Чемпионат по стрельбе на дальние дистанции — это молодое спортивное движение, в его основе — повышение культуры и ответственности при обращении с оружием, патриотическое воспитание подрастающего поколения, создание профессионального спортивного сообщества", — сказал президент Федерации высокоточной стрельбы России Сергей Мазуркевич.

Победители чемпионата получат возможность представлять Россию в составе национальной команды на международной арене.

Ранее полигон "Свердловский" принимал военно-технический форум "Армия".