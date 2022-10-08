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8 октября 2022, 20:02

"Уралочка" одержала первую полноценную победу на чемпионате России

Фото: пресс-служба волейбольного клуба "Уралочка-НТМК"

Фото: пресс-служба волейбольного клуба "Уралочка-НТМК"

В третьем туре чемпионата страны по волейболу среди женщин свердловская "Уралочка" на своей площадке победила "Заречье-Одинцово" со счетом 3:1.

В предыдущем чемпионате России подопечные Николая Карполя заняли второе место, а их соперницы — последнее. Так что ожидалось, что свердловчанки не испытают серьезных проблем в игре с подмосковной командой. Но понервничать пришлось.

"Уралочка" убедительно выиграла первую партию (25:21), также убедительно проиграла вторую (21:25), разнесла соперниц в третьей (25:9) и зависла в четвертой. Долгое время свердловчанки уступали, что в случае проигрыша сета грозило потерянным очком, но в концовке все-таки вытащили партию — 25:22.

"Уралочка" одержала первую в этом сезоне полноценную — трехочковую — победу. Команда вышла на шестое место в турнирной таблице. Но пока еще завершились не все матчи третьего тура, так что команда может опуститься вниз на одну-две строки.

Следующий тур через неделю — 15 октября. "Уралочка" сыграет дома с московским "Динамо".

Областная газета Свердловской области

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