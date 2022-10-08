«Автомобилист» проиграл, но сохранил лидерство на «Востоке»

В 16-м для себя матче чемпионата КХЛ екатеринбургский «Автомобилист» проиграл в Нижнекамске местному «Нефтехимику» со счетом 3:4. Несмотря на это, екатеринбуржцы сохранили первое место на Востоке.
Хозяева открыли счет на 9-й минуте: они за три секунды (!) реализовали удаление героя предыдущего матч с «Ак Барсом» Данила Романцева (забившего там оба гола).
«Автомобилист» ответил реализацией своего большинства: отличился Дмитрий Жукенов, из-за травм поднятый в основу.
Во втором периоде «шоферы» вышли вперед после броска Георгия Белоусова на 37 минуте. . Но уже через две минуты хозяева сравняли счет.
Третий период долго оставался бессобытийным, но потом отметился всплеском голов. На 48 минуте «Нефтехимик» вышел вперед, через 22 секунды увеличил свое преимущество до двух шайб, а еще через три минуты «Автомобилист» (в лице Ника Эберта) сократил отставание до минимума. Но сделать большего гостям не удалось.
Несмотря на поражение, «шоферам» удалось сохранить лидерство на Востоке, поскольку магнитогорский «Металлург», который имел на очко меньше екатеринбужцев (22 против 23), тоже проиграл свой матч — в Омске «Авангарду» — 1:5