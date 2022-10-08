«Автомобилист» проиграл, но сохранил лидерство на «Востоке»

Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

В 16-м для себя матче чемпионата КХЛ екатеринбургский «Автомобилист» проиграл в Нижнекамске местному «Нефтехимику» со счетом 3:4. Несмотря на это, екатеринбуржцы сохранили первое место на Востоке.

«Нефтехимик» ужасно начал чемпионат, проиграв 10 матчей подряд (!). Но после этого этого команда из Татарстана выиграла (с учетом нынешней победы над «шоферами») шесть игр подряд.

На матч с «Нефтехимиком» «Автомобилист» вышел без шести игроков основного состава: травмированного еще в межсезонье Алексея Макеева, а также сломанных за последние две недели Стефана да Косты, Джесси Блэкера, Сергея Широкова, Кертиса Волка и Павла Куликова .