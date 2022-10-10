Свердловские паралимпийцы завоевали 12 медалей на играх "Мы вместе. Спорт"

Больше всего медалей взяли свердловские теннисисты. Фото: Павел Ворожцов

Свердловчане вернулись с Международных комплексных соревнований "Летние игры Паралимпийцев "Мы вместе. Спорт", которые проходили в Сочи. В копилке наших атлетов 6 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых медали.

Хорошо себя показали мастера настольного тенниса. Золотые медали в личном и парном разрядах и миксте завоевал участник Паралимпийских игр в Токио — 2020 Владимир Топорков. Теннисистка Ева Куц завоевала золото и серебро в личном и парном разрядах. Ветеран тенниса Владимир Аниканов взял бронзу в личном разряде.

Золото в легкой атлетике в беге на 400 метров выиграла Виктория Цепилова. Серебряными медалистами в беге на ту же дистанцию стали Баясхалан Будаев и Арина Филимонова. Бронза на 1 500 метров — у Егора Шарова. Абсолютную победу в тхэквондо праздновал Евгений Алифиренко. Вячеслав Емельянцев завоевал серебро в плавании на дистанции 100 м на спине.

Министр физкультуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт отметил: "В программу первых Летних игр паралимпийцев не вошли ряд значимых для нас дисциплин. Волейбол сидя, в котором наши спортсмены являются серебряными призерами Паралимпийских игр в Токио — 2020. Велоспорт, в котором сегодня лидером является двукратный чемпион Паралимпийских игр в Токио — 2020 Михаил Асташов. Триатлон, где за медали Игр боролся бы Олег Антипин".

Он также заявил, что соревнования паралимпийцев в таком формате предполагается проводить на постоянной основе. Местом проведения следующих Игр может стать Екатеринбург. Соответствующее предложение внес Паралимпийский комитет России в рамках заседания исполкома.

В департаменте информполитики региона напомнили, что в состав делегации Среднего Урала на Летних играх паралимпийцев были включены призеры Паралимпийских игр, многократные чемпионы мира, Европы и России. Всего — 28 спортсменов.