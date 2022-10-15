Сергей Карякин обратился к президенту FIA по поводу ралли "Дакар"

По словам Сергея Карякина, в обращении к Мохаммеду бен Сулайему он сослался на кодекс этики FIA. Фото: Алексей Кунилов

Команда SNAG Racing обратилась к президенту Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммеду бен Сулайему с просьбой убрать из документов, которые необходимо подписать для допуска к гонкам, политические пункты для россиян. Соответствующее письмо направил чемпион "Дакара", свердловский гонщик Сергей Карякин.

Политические пункты в анкете для спортсменов касаются специальной военной операции (СВО) на Украине. Чтобы иметь возможность выступить на соревнованиях, гонщикам нужно осудить СВО.

"Президент FIA сам бывший гонщик. Я ему объяснил, насколько важно для спортсмена участие в соревнованиях, насколько важно заниматься тем, чем ты занимался всю свою жизнь. И когда тебя заставляют отказаться от этого, эмоционально очень тяжело подобное дается", — рассказал Сергей Карякин "Областной газете".

Спортсмен отметил, что в письме Мохаммеду бен Сулайему он сослался на ряд пунктов кодекса этики FIA. Указал на то, что федерация всегда следила за тем, чтобы у всех спортсменов были равные возможности.

"Очень ждем его ответа, потому что, по сути, это последняя инстанция, куда мы можем обратиться", — добавил Сергей Карякин.