Темы дня

Спорт
15 октября 2022, 10:42

Сергей Карякин обратился к президенту FIA по поводу ралли "Дакар"

Сергей Карякин

По словам Сергея Карякина, в обращении к Мохаммеду бен Сулайему он сослался на кодекс этики FIA. Фото: Алексей Кунилов

Команда SNAG Racing обратилась к президенту Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммеду бен Сулайему с просьбой убрать из документов, которые необходимо подписать для допуска к гонкам, политические пункты для россиян. Соответствующее письмо направил чемпион "Дакара", свердловский гонщик Сергей Карякин.

Политические пункты в анкете для спортсменов касаются специальной военной операции (СВО) на Украине. Чтобы иметь возможность выступить на соревнованиях, гонщикам нужно осудить СВО.

"Президент FIA сам бывший гонщик. Я ему объяснил, насколько важно для спортсмена участие в соревнованиях, насколько важно заниматься тем, чем ты занимался всю свою жизнь. И когда тебя заставляют отказаться от этого, эмоционально очень тяжело подобное дается", — рассказал Сергей Карякин "Областной газете".

Спортсмен отметил, что в письме Мохаммеду бен Сулайему он сослался на ряд пунктов кодекса этики FIA. Указал на то, что федерация всегда следила за тем, чтобы у всех спортсменов были равные возможности.

"Очень ждем его ответа, потому что, по сути, это последняя инстанция, куда мы можем обратиться", — добавил Сергей Карякин.

Письмо президенту FIA. Предоставлено Сергеем Карякиным.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
15.10.2022, 20:04 / Спорт
Костя Цзю высказался о допуске российских боксеров до международных соревнований
15.10.2022, 17:52 / Экономика
Максим Решетников высоко оценил опыт реализации нацпроекта "Производительность труда" на Среднем Урале
15.10.2022, 17:15 / Общество
В 32-м военном городке запускается мобильная приемная для мобилизованных
15.10.2022, 16:36 / Спорт
Костя Цзю оценил шансы старшего сына в бою за титул абсолютного чемпиона мира
15.10.2022, 16:00 / Общество
В центре Екатеринбурга прошел митинг добровольцев #МыВместе в поддержку военнослужащих