Президент РФ распорядился провести международный фестиваль спорта в Екатеринбурге

В международный фестиваль спорта включены состязания по 15 дисциплинам. Фото: Алексей Кунилов

Президент РФ подписал распоряжение о проведении в Екатеринбурге международного фестиваля спорта, в котором примут участие команды из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Мероприятие на Среднем Урале состоится в августе 2023 года.

Для фестиваля задействуют объекты, возведенные в ходе подготовки к Универсиаде. В число площадок вошли ДИВС, Академия волейбола Н. В. Карполя, Дворец водных видов спорта, Дворец дзюдо, Центр художественной и эстетической гимнастики, МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" и другие сооружения, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

"Мы практически полностью готовы, объекты почти достроены. Игры пройдут в августе 2023 года, в разгар празднования 300-летия Екатеринбурга. Надеюсь, получится праздник не хуже, чем во время чемпионата мира по футболу, который мы все с удовольствием вспоминаем", — отмечал ранее глава региона Евгений Куйвашев.

Международный фестиваль планируют провести в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. В соревнования включены 15 видов спорта: бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол (футзал), настольный теннис, плавание, пляжный волейбол, пляжный футбол, прыжки в воду, самбо, спортивная борьба, теннис, тхэквондо. К розыгрышу подготовят 189 комплектов медалей.

Ожидается, что фестиваль посетят 4 100 спортсменов, в играх планируют задействовать 700 судей. Следить за состязаниями будут примерно 250 тысяч зрителей.

"Уже подготовлен предварительный перечень учебных заведений, которые станут потенциальными участниками фестиваля. Он включает 246 вузов из 94 стран мира, в том числе 23 вуза на территории России. Спортсмены должны быть не моложе 17 лет и не старше 26 лет. К работе на фестивале будет привлечено не менее 6 тысяч волонтеров", — сообщили в министерстве физической культуры и спорта Свердловской области.

Напомним, в конце октября 2022 года в Екатеринбурге пройдет чемпионат России по дзюдо, ожидают призеров Олимпийских игр — 2020.