Уральский батюшка отправился на чемпионат мира по гиревому спорту

Отец Серафим выступит в весовой категории 105 кг. Фото: архив отца Серафима (Александр Шанин)

В чемпионате мира по гиревому спорту примет участие батюшка из Свердловской области. В индийскую столицу Нью-Дели отправился иеромонах Серафим, в миру Александр Шанин.

"Мы в прекрасном настроении и готовы бороться за победу", — сообщил "Областной газете" отец Серафим, который является клириком мужского монастыря Новомучеников и исповедников Церкви Русской и руководителем миссионерского, молодежного и спортивного отделов Алапаевской епархии.

Батюшка добавил, что будет выступать в любительском разряде в весовой категории 105 кг и выше. Вместе с ним представлять Россию будут еще два свердловских спортсмена: Роман Дудин (73 кг) и Михаил Квашнин (85 кг). Чемпионат мира по гиревому спорту пройдет в столице Индии Нью-Дели с 27 октября по 1 ноября 2022 года.

Отец Серафим рассказал "Областной газете", что спортом он занимается с 6 лет. В разные годы тренировался в самбо, пуэрлифтинге, рукопашном бое и других видах. Является тренером и мастером спорта России международного класса (МСМК) по гиревому спорту, кандидатом в мастера спорта (КМС) по кикбоксингу и пауэрлифтингу.

"Проще сказать, каким видом спорта я не занимался", — поделился клирик.

Ранее "Областная газета" сообщала, что отец Серафим поставил личный рекорд, который может быть зафиксирован в международной книге InterRecord.