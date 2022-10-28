В Екатеринбурге ждут помощника Владимира Путина

Ожидается, что Игорь Левитин прибудет в город в эти выходные. Фото: Алексей Кунилов

В ближайшие выходные в уральской столице ждут помощника президента РФ Игоря Левитина. Его приезд связан со статусными спортивными соревнованиями.

Предполагается, что чиновник посетит VI Международный турнир по настольному теннису "Кубок УГМК", который стартует сегодня в Балтыме. Также планируется, что он примет участие в мероприятиях на чемпионате России по дзюдо в Екатеринбурге, пишет информагентство ЕАН.

Добавим, во время своего последнего визита в столицу Урала Игорь Левитин провел совещание по подготовке к Универсиаде-2023.