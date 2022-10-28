Батюшка из Алапаевска победил на чемпионате мира по гиревому спорту

Иеромонах из Свердловской области победил на чемпионате мира по гиревому спорту в любительском разряде. Фото: Александр Шанин

Клирик мужского монастыря Новомучеников и исповедников Церкви Русской в Алапаевске отец Серафим завоевал золото в любительском разряде на чемпионате мира по гиревому спорту. Соревнования проходят в столице Индии Нью-Дели.

Батюшка (в миру Александр Шанин) выступал в весовой категории 105+. В течение нескольких минут он сделал 30 подъемов гирями весом 24 килограмма.

"Конечно, я очень рад. Здесь прекрасная обстановка, дружелюбные люди, спорт объединяет. Мы находились немного в стесненных условиях: нам нельзя было флаг выносить и гимн исполнять. Но все равно все прекрасно понимали, откуда мы приехали. Судили нас объективно", — рассказал отец Серафим "Областной газете" после выступления на состязаниях.

Он отметил, что его соперниками были спортсмены-любители из Казахстана и Литвы. Батюшка добавил, что соревнования проходят в дружеской обстановке.

"Уровень соревнований очень высокий. В зале была комфортная температура. Вообще индийская принимающая сторона молодцы, все организовали очень хорошо", — рассказал отец Серафим.

В предстоящие дни в состязаниях примут участие профессиональные спортсмены.

Напомним, чемпионат мира по гиревому спорту стартовал в Нью-Дели 27 октября. Вместе с иеромонахом из Алапаевского монастыря участие принимают и другие представители Свердловской области.