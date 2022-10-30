Свердловчане с триумфом выступили на чемпионате мира по гиревому спорту

Спортивное мероприятие проходит в Индии. Фото: Александр Шанин

Спортсмены из Свердловской области завоевали награды высшей пробы на чемпионате мира по гиревому спорту. Роман Дудин и Михаил Квашнин взяли золото и серебро в Нью-Дели в Индии.

Роман Дудин поднял 2 гири весом по 24 килограмма 125 раз. Михаил Квашнин выполнил 138 подъемов двумя гирями, каждая весом по 32 кг, рассказал "Областной газете" коллега по команде, клирик мужского монастыря Новомучеников и исповедников Церкви Русской в Алапаевске отец Серафим (в миру Александр Шанин), участвовавший в чемпионате в любительском разряде.

Также сегодня свердловские спортсмены выступали в дисциплине "двоеборье".

Видео: Александр Шанин.

По итогам состязаний Роману Дудину, участвовавшему в ветеранском разряде в весовой категории 73 кг, присудили золото, а Михаилу Квашнину (разряд профи, вес 85 кг) — серебро.

Напомним, ранее победу в любительском разряде на чемпионате мира по гиревому спорту завоевал уральский батюшка отец Серафим.