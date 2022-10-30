Темы дня

Спорт
30 октября 2022, 14:37

Свердловчане с триумфом выступили на чемпионате мира по гиревому спорту

  Валерия Белякова
чемпионат мира по гиревому спорту

Спортивное мероприятие проходит в Индии. Фото: Александр Шанин

Спортсмены из Свердловской области завоевали награды высшей пробы на чемпионате мира по гиревому спорту. Роман Дудин и Михаил Квашнин взяли золото и серебро в Нью-Дели в Индии.

Роман Дудин поднял 2 гири весом по 24 килограмма 125 раз. Михаил Квашнин выполнил 138 подъемов двумя гирями, каждая весом по 32 кг, рассказал "Областной газете" коллега по команде, клирик мужского монастыря Новомучеников и исповедников Церкви Русской в Алапаевске отец Серафим (в миру Александр Шанин), участвовавший в чемпионате в любительском разряде.

Также сегодня свердловские спортсмены выступали в дисциплине "двоеборье". 

Видео: Александр Шанин.

По итогам состязаний Роману Дудину, участвовавшему в ветеранском разряде в весовой категории 73 кг, присудили золото, а Михаилу Квашнину (разряд профи, вес 85 кг) — серебро.

Напомним, ранее победу в любительском разряде на чемпионате мира по гиревому спорту завоевал уральский батюшка отец Серафим.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
30.10.2022, 17:00 / Общество
Синоптики рассказали свердловчанам, какая погода будет в ноябре
30.10.2022, 16:01 / Общество
Свердловчан вновь ждут перерывы в трансляции телерадиовещания
30.10.2022, 15:18 / Общество
Президент РФ выразил соболезнования главе Республики Корея в связи с трагедией
30.10.2022, 14:37 / Спорт
Свердловчане с триумфом выступили на чемпионате мира по гиревому спорту
30.10.2022, 13:45 / Политика
Кабмин РФ расширил перечень недружественных России стран и территорий