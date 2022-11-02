Игорь Левитин и Евгений Куйвашев открыли на Среднем Урале соревнования по теннису "Кубок Александра Захарова"

"Кубок Александра Захарова" проходит в Верхней Пышме на базе ДЮСШ "Лидер". Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Помощник президента Игорь Левитин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев открыли в Верхней Пышме международный турнир по настольному теннису "Кубок Александра Захарова". В состязаниях принимают участие около 600 лучших спортсменов из 24 регионов России и стран СНГ.

"Мне очень приятно быть на турнире в память о человеке, который был влюблен в настольный теннис очень сильно, если сказать мягко. По сути, он дал начало развитию настольного тенниса в Свердловской области. Он был небезразличный человек, всегда точно знал, чего хочет. Ему всегда было мало побед. Вы не можете представить, как он переживал и болел за клуб — не мог находиться в зале [от волнения]. Жаль, что его сегодня нет с нами, но здесь сегодня собралась большая семья настольного тенниса", — сказал на церемонии открытия Игорь Левитин, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Он отметил, что соревнования на Кубок Захарова для российских участников имеют особое значение. Речи идет о внешних санкциях, из-за которых спортсмены ограничены в выезде за рубеж. В Свердловской области постарались создать максимально комфортные условия для теннисистов.

Сейчас в регионе продолжают развивать данный вид спорта, подготовку теннисистов ведут около 30 спортивных школ Свердловской области.

"В Свердловской области настольным теннисом постоянно занимается более 18 тысяч ребят. И эта армия теннисистов растет с каждым годом. Этому безусловно способствует проведение турнира имени Александра Ивановича Захарова", — подчеркнул глава региона Евгений Куйвашев.

Отметим, больше 20 свердловских спортсменов входят в состав национальной российской сборной команды по настольному теннису.

Напомним, ранее Владимир Путин распорядился провести в Екатеринбурге международный фестиваль спорта, он запланирован на август 2023 года.