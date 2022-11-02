Игорь Левитин и Евгений Куйвашев стали участниками турнира по настольному теннису в честь юбилея клуба УГМК

Игорь Левитин и Евгений Куйвашев стали участниками турнира по настольному теннису. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Помощник президента РФ Игорь Левитин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев стали участниками турнира, посвященного 15-летию клуба настольного тенниса УГМК, сообщает департамент информационной политики региона.

Игорь Левитин отметил, что клуб отличается высокой степенью подготовки талантливых тренеров и спортсменов.

"Много ребят, которые получили здесь свою первую школу, сегодня играют за другие клубы, в том числе международные. Это говорит о том, что здесь создана школа, здесь создана база для развития этого вида спорта", — сказал Игорь Левитин.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В состав клуба УГМК входят 52 теннисиста, выступающих в командах от Премьер до Высшей лиги. Мужская сборная 5 раз побеждала на чемпионате России. В копилке наград — серебро Лиги европейских чемпионов (дважды занимали 2 место) и золото Кубка Европы. Женская команда в 2022 году стала чемпионом России.

Сегодня клуб ведет социальную программу, поддерживая развитие спорта в городах присутствия УГМК. Благодаря этому настольным теннисом занимаются больше 2 тысяч детей в 6 российских регионах. Секции созданы в 21 городе.

"Для клуба это серьезная дата. Действительно, здесь создана прекрасная школа, которая является конвейером по выпуску высококлассных спортсменов. Но самое главное, у наших ребят появляется возможность попасть в клуб высокого класса, понимание того, как добиться высочайших спортивных результатов. И я понимаю, насколько создание такой базы организационно сложная задача", — отметил глава региона Евгений Куйвашев.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Также губернатор Свердловской области сообщил, что регион готов помочь в развитии нового для России турнира по настольному теннису "Вечерняя Лига". О его формировании заявил первый вице-президент Олимпийского комитета РФ Игорь Левитин. Он отметил, что лига должна привлечь в спорт возрастных игроков. С юбилеем клуб поздравил полпред в УрФО Владимир Якушев. Он подчеркнул, что в организации воспитываются будущие спортивные звезды.

Ранее в Свердловской области стартовал международный турнир по настольному теннису "Кубок Александра Захарова".