Российских спортсменов вознаградят за победы на чемпионатах мира, Европы и РФ

Решение о выплате вознаграждений российским атлетам принял кабмин РФ. Фото: Галина Соловьева

Кабинет министров РФ определил суммы вознаграждений отечественным спортсменам за призовые места, которые они займут на чемпионатах мира, Европы и России. Решение будет действовать до снятия ограничений в отношении российских атлетов, которые ввели в международных спортивных федерациях.

Выплаты также буду присуждать тренерам, чьи воспитанники одержат победы на первенствах мирового, европейского и российского уровней. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает РИА Спорт со ссылкой на пресс-службу кабмина РФ.

На чемпионатах мира за золотую медаль атлеты будут получать 358 400 рублей, за серебряную — 179 200 рублей, за бронзовую — 107 500 рублей. Тренерам и специалистам, которые занимались со спортсменами-победителями, предусмотрено вознаграждение за 1 место — 171 500 рублей, за 2 место — 84 500 рублей и 3 место — 51 200 рублей.

Вознаграждение за победу на чемпионатах Европы составит для атлетов 179 200 рублей. За второе место будет присуждаться премия в 89 600 рублей, за третье — 53 800 рублей. Наставники получат по 76 800 рублей, 38 400 рублей и 23 тысячи рублей соответственно.

За золотую медаль на чемпионате России спортсменам будут выплачивать по 125 000 рублей, за серебро — 62 500 рублей, за бронзу — 37 500 рублей. Тренеры и специалисты смогут рассчитывать на вознаграждение в 76 800 рублей, 38 400 рублей и 23 тысячи рублей соответственно.

"Решение направлено на поддержку российских спортсменов, чье участие в крупнейших международных соревнованиях ограничено со стороны международных спортивных федераций", — отмечают в пресс-службе кабинета министров РФ.

Напомним, ранее в Свердловской области стартовал международный чемпионат по настольному теннису, в котором участвуют лучшие спортсмены России и стран СНГ.