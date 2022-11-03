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Спорт
3 ноября 2022, 21:44

"Автомобилист" второй раз в сезоне выиграл у "Амура". И опять — 4:2

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

В 25-м для себя матче чемпионата КХЛ екатеринбургский "Автомобилист" на своей площадке обыграл хабаровский "Амур" со счетом 4:2. "Шоферы" прервали двухматчевую серию поражений.

Уральцы и дальневосточники встречались друг с другом две недели назад. Тогда екатеринбуржцы победили 4:2, забив последний гол в пустые ворота. Точно так же события развивались и сегодня.

Екатеринбуржцы плохо провели стартовый период: первыми пропустили гол, а потом остались втроем против пятерых соперников. "Автомобилист" — одна из двух худших команд КХЛ по игре в меньшинстве в нынешнем сезоне, но в данной ситуации они отзащищались на отлично, а когда составы выровнялись, Анатолий Голышев совершил сольный проход через всю площадку и бросая с нулевого угла забил! Шайба угодила в спину голкипера "Амура" и отскочила в ворота.

Во втором периоде команды обменялись голами (у "Автомобилиста" забил лучший бомбардир команды Брукс Мэйсек), а главные события развернулись в третьем периоде. На 44-й минуте свой второй гол в матче забил Голышев, а на 60-й, когда хабаровчане играли без вратаря, их ворота поразил Патрис Кормье.

"Автомобилист" набрал 33 очка и закрепился на третьем месте в Восточной конференции. Следующий матч "шоферы" проведут в субботу, 5 ноября, в Екатеринбурге. Соперник — "Сибирь", которая с 31 очком занимает на Востоке 4 место. Сегодня новосибирцы в овертайме проиграли в Омске "Авангарду" — 2:3.

Областная газета Свердловской области

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