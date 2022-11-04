У "Екатеринбург Арены" открыли скульптурную композицию "Эпоха"

Скульптура установлена у стадиона, поскольку когда-то там играла легендарная команда. Фото: Павел Ворожцов

В столице Урала состоялась церемония открытия скульптурной композиции, посвященной семикратному чемпиону мира по хоккею с мячом Николаю Дуракову и его прославленной команде "СКА-Свердловск". Она расположена у входа на стадион "Екатеринбург Арена" со стороны улицы Татищева.

Фото: Павел Ворожцов

На создание проекта — от идеи до воплощения — ушло 2 года. Скульптура получилась 7,5 метров в высоту.

Фото: Павел Ворожцов

"Работа велась тяжело, мы 3 года мечтали о том, чтобы эта скульптурная композиция "Эпоха" появилась именно на этом месте, где ковались победы и славилась наша страна. <...> Спасибо нашему губернатору Евгению Куйвашеву, мэру Алексею Орлову, что нас услышали, выделили место именно там, где мы хотели", — отметил директор литейной мастерской "Дубровин" Иван Дубровин.

Фото: Павел Ворожцов

В основе скульптуры фигура Николая Дуракова. Чтобы в точности передать все его черты, скульптор Виктор Мосиелев работал над монументом целый год. Вокруг главного героя на бронзовых лентах высечены фамилии его соратников, тех, с кем он играл и одерживал победы. О том, как создавался памятник, читайте в статье "Областной газеты" — "Эпоха русского хоккея в бронзе".

Фото: Павел Ворожцов

"СКА-Свердловск" — топовая команда, которая внесла вклад в становление хоккея в мире. Думаю, символично, что сегодня мы отмечаем труд Николая Дуракова, потому что очень важно при жизни отдавать дань уважения", — отметил министр физкультуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Видео: Павел Ворожцов.

Досье Николай Александрович Дураков родился 5 декабря 1934 года в поселке Красногоровка Сталинской (Донецкой) области. Нападающий, полузащитник. Заслуженный мастер спорта. За СКА (Свердловск) отыграл 23 сезона (1954–1976).

В чемпионатах СССР провел 459 матчей, забил 592 мяча (лучший бомбардир СКА за всю историю).

Девятикратный чемпион СССР (1956, 1958–1960, 1962, 1966, 1968, 1971, 1974).

Обладатель Кубка европейских чемпионов (1975).

В сборной СССР провел 18 сезонов (1956–1973). Семикратный чемпион мира (1957, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973).

В 1969 году был объявлен спортивными журналистами "королем бенди". Признан лучшим хоккеистом страны ХХ века.

Почетный гражданин Екатеринбурга и Свердловской области.

В 1974–1975 — играющий тренер, а с 1977-го — тренер команды СКА (Свердловск). С 1999 года — председатель тренерского совета команды "СКА-Свердловск".

Добавим, первой в серии скульптур, посвященных легендам свердловского спорта, стал монумент в честь бессменного тренера волейбольного клуба "Уралочка" Николая Карполя. Он был установлен у ДИВСа в 2019 году.