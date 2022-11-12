"Автомобилист" возглавил Восточную конференцию

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

"Автомобилист" обыграл в Подольске местный "Витязь" — 4:1. "Шоферы" вышли на первое место в Восточной конференции и на второе — во всей КХЛ.

В Подольске у екатеринбуржцев опять блеснул Брукс Мэйсек, забивший 2 гола. Канадец с немецким паспортом сделал 3-й дубль подряд и упрочил свое лидерство в гонке лучших снайперов КХЛ — у него теперь 21 гол (у ближайшего преследователя — Рида Буше из "Авангарда" — на 4 гола меньше).

2 других шайбы у гостей забросили Денис Романцев и Олег Ли.

После довольно мрачной домашней серии (3 очка из 6 возможных) "Автомобилист" из поездки по маршруту Череповец — Мытищи — Балашиха возвращается с 6 очками из 6 и перемещается на 1 место Востока. У команды 40 очков. Только лидер Запада — СКА — имеет больше (52).

Следующий матч "шоферы" проведут во вторник, 15 ноября. В Екатеринбурге они примут "Барыс".