"Уралочка" проиграла 4-й матч подряд и опустилась на 12-е место

В 7-м туре чемпионата России среди женских команд волейболистки "Уралочки" на выезде проиграли саратовскому "Протону" со счетом 0:3 (11:25, 19:25, 18:25).
Особых надежд на успех свердловские болельщики не питали, поскольку "Протон" перед матчем занимал 2-е место, а "Уралочка" — 7-е. К тому же свердловчанки без вариантов проиграли саратовской команде в полуфинальном раунде Кубка России.
Подопечные Николая Карполя проиграли 4-й матч подряд, 2 последних — всухую.
После 7 туров в активе команды всего 5 очков и 12-е место в турнирной таблице (среди 14 участников).
Следующий матч "Уралочка" проведет 19 ноября. На своей площадке она примет "Ленинградку".