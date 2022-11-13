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13 ноября 2022, 20:18

"Уралочка" проиграла 4-й матч подряд и опустилась на 12-е место

Фото: пресс-служба волейбольного клуба "Уралочка-НТМК"

Фото: пресс-служба волейбольного клуба "Уралочка-НТМК"

В 7-м туре чемпионата России среди женских команд волейболистки "Уралочки" на выезде проиграли саратовскому "Протону" со счетом 0:3 (11:25, 19:25, 18:25).

Особых надежд на успех свердловские болельщики не питали, поскольку "Протон" перед матчем занимал 2-е место, а "Уралочка" — 7-е. К тому же свердловчанки без вариантов проиграли саратовской команде в полуфинальном раунде Кубка России.

Подопечные Николая Карполя проиграли 4-й матч подряд, 2 последних — всухую.

После 7 туров в активе команды всего 5 очков и 12-е место в турнирной таблице (среди 14 участников).

Следующий матч "Уралочка" проведет 19 ноября. На своей площадке она примет "Ленинградку".

Областная газета Свердловской области

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