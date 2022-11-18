Свердловский тренер по паралимпийским видам спорта Владимир Алыпов удостоен ордена Почета

Награду Владимиру Алыпову вручил министр спорта РФ Олег Матыцин. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Глава Минспорта РФ Олег Матыцин вручил орден Почета тренеру сборной России по паралимпийским видам спорта, свердловчанину Владимиру Алыпову. Церемония награждения прошла на базе учебно-тренировочного центра спортивных сборных команд России "Новогорск".

Владимир Алыпов тренировал многих известных спортсменов Среднего Урала. Со сборными командами России свердловский тренер работает с 2001 года. Он подготовил свыше 30 мастеров спорта и трех заслуженных мастеров спорта России, а также четырех мастеров спорта международного класса.

Среди воспитанников Владимира Алыпова четырехкратная паралимпийская чемпионка Алена Кауфман, призер Олимпийских игр Иван Алыпов, мастер спорта международного класса, чемпион мира Денис Кунгурцев, а также велогонщик Михаил Асташов, завоевавший на паралимпиаде 2020 года в Токио два золота.

В департаменте информполитики Свердловской области отметили, что сейчас Владимир Алыпов занимает пост председателя правления Федерации триатлона Урала. За свою карьеру он был удостоен таких наград, как орден Дружбы, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней, почетный знак "За развитие Олимпийского движения", а также знак отличия "За заслуги перед Свердловской областью".