«Уралочка» валится: команда не может выиграть не то что матч, а хотя бы партию

Фото: пресс-служба волейбольного клуба "Уралочка-НТМК"

В 8-м туре чемпионата России свердловская «Уралочка» на своей площадке проиграла «Ленинградке» со счетом 0:3.

Этот матч впервые в нынешнем сезоне «Уралочка» играла в ДИВСе. Встреча собрала много болельщиков, но их поддержка подопечным Николая Карполя, увы, не помогла.

«Уралочка» проиграла пятый матч подряд (и шестой всего). Более того: команда проиграла 11 сетов подряд!

Свердловчанки опустились в турнирной таблице еще на одну строчку вниз и занимают сейчас с 5 очками, набранными в первых трех турах, 13-е (предпоследнее) место.

Следующий матч — 25 ноября на выезде. Соперник — краснодарское «Динамо» (9 очков, 8-е место).