"Автомобилист" выиграл шестой матч подряд, забив рекордное для себя количество голов в сезоне

Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

В 32-м для себя матче чемпионата КХЛ екатеринбургский «Автомобилист» выиграл на своей площадке у аутсайдера турнира — ХК «Сочи» — со счетом 8:2 (3:0, 3:1, 2:1).

Игра сложилась для екатеринбуржцев достаточно просто: счет они открыли на 3-й минуте, на 5-й его удвоили, а на 11-й — утроили.

После этого «Сочи» заменил вратаря, но избиение продолжилось. На 36-й минуте счет стал 6:0, после чего наставник гостей Сергей Светлов взял тайм-аут. Это помогло: остаток матча команды сыграли вничью — 2:2.

У «шоферов» 2 гола забил Брукс Мэйсек, который продолжает лидировать в списках лучших бомбардиров и лучших снайперов КХЛ.

Остальные шайбы у хозяев забросили: Георгий Белоусов, Ник Эберт, Данил Романцев, Анатолий Голышев, Сергей Зборовский и Стефан да Коста.

«Автомобилист» одержал 22 победу в сезоне, набрал 46 очков и по-прежнему лидирует в Восточной конференции.

Следующий матч «шоферы» проведут на выезде — 23 ноября в Челябинске против «Трактора».