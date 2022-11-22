Евгений Куйвашев провел встречу с представителями Всероссийской федерации легкой атлетики

Участники встречи отметили, что спортивная инфраструктура в Свердловской области одна из лучших в стране. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и руководство Всероссийской федерации легкой атлетики провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили развитие этого вида спорта на Среднем Урале, а также подготовку к Международному фестивалю университетского спорта. По словам главы региона, легкой атлетикой регулярно занимаются около 55 тысяч свердловчан.

На встрече присутствовали и.о. президента Всероссийской федерации легкой атлетики, победитель летних Олимпийских игр Ирина Привалова, легкоатлет-чемпион, а ныне спортивный директор федерации Юрий Борзаковский, президент свердловской Федерации легкой атлетики Рафаил Карманов и региональный министр физкультуры и спорта Леонид Рапопорт.

Евгений Куйвашев рассказал участникам встречи, что в сборной России по легкой атлетике выступают 32 спортсмена из Свердловской области, каждый из которых показывает высокие результаты.

"Мы гордимся нашими спортсменами и тренерами, стараемся оказывать им всю необходимую поддержку, развиваем инфраструктуру. Безусловно, мы заинтересованы в дальнейшем развитии легкой атлетики в регионе, в создании условий как для занятий спортсменов-любителей, так и для формирования золотого спортивного резерва области и страны", — заявил губернатор.

Ирина Привалова отметила, что спортивная инфраструктура в Свердловской области одна из лучших в стране. Также по ее мнению на Урале много талантливых детей, которым интересен спорт.

В региональном департаменте информполитики напомнили, что на Среднем Урале ежегодно проходит более 30 региональных состязаний по легкой атлетике, а в 2023 году область примет несколько мероприятий всероссийского уровня. В числе последних — Первенство России среди юниоров и юниорок до 23 лет и состязания по прыжкам в высоту среди сильнейших спортсменов страны и мира. Кроме того, участники встречи договорились провести в Екатеринбурге финал серии соревнований по легкой атлетике "Королева спорта".

Когда речь зашла о Международном фестивале университетского спорта, Евгений Куйвашев подчеркнул, что сейчас идет масштабная реконструкция спорткомплекса "Калининец" и строительство тренировочного поля с легкоатлетическими дорожками в Новокольцовском районе. Ранее участники рабочей встречи посетили оба объекта и высоко оценили их технические характеристики.

Фото: департамент информполитики Свердловской области