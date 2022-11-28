«Автомобилист» выиграл 25-й матч в сезоне

Следующий матч «Автомобилист» проведет 2 декабря. Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

В 36-м для себя матче чемпионата КХЛ екатеринбургский «Автомобилист» обыграл астанинский «Барыс» со счетом 4:3 (в овертайме).

«Шоферы» плохо начали матч: на исходе первой минуты пропустили гол, а на шестой — еще один. После этого наставник хозяев Николай Заварухин заменил вратаря Владимира Галкина на Игоря Бобкова. «Автомобилист» встрепенулся и на 13-й минуте забил первый ответный гол (отличился Ник Эберт). Но уже через 14 секунд «Барыс» восстановил разрыв в две шайбы. К счастью для уральцев, это был последний успех гостей. На 29-й минуте Виктор Неучев сократил разрыв до минимума, а на 54-й Павел Куликов сравнял счет. На исходе основного времени матча игрок «Барыса» Линден Вей схлопотал удаление, и «Автомобилист» в начале овертайма его реализовал. Свой второй гол в матче забил Ник Эберт.

Екатеринбуржцы одержали 25-ю победу в сезоне, набрали 53 очка и по-прежнему лидируют на Востоке.

Следующий матч «Автомобилист» проведет 2 декабря и опять с «Барысом», но на сей раз в Астане.