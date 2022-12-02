На Среднем Урале запущен веб-ресурс "Старт зимнего сезона"

Свердловчане смогут узнать о том, где можно заниматься зимними видами спорта. Фото: страница веб-ресурса "Старт зимнего сезона"

Новый ресурс появился в рамках федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография". На нем размещена информация о лучших спортобъектах Свердловской области и Екатеринбурга, где ждут профессиональных спортсменов и любителей зимнего отдыха.

"Представленные учреждения и объекты реализуют программы спортивной подготовки по зимним видам спорта, а также оказывают услуги по обеспечению спортивного досуга. На всех локациях выделен пул зрелищных мероприятий, которые рекомендуется посетить всем желающим, чтобы провести свой досуг максимально активно и разнообразно", — рассказали создатели сайта winter.oblsport.ru.

В департаменте информполитики региона также подчеркивают, что каждый посетитель веб-ресурса сможет принять участие в розыгрыше призов, билетов на мероприятия и сувениров. А авторы лучших текстов в поддержку акции "Спортивная зима" будут отмечены особыми подарками.