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4 декабря 2022, 10:58

Тагир Халилов: "Был настроен на безоговорочную победу"

Тагир Халилов

Тагир Халилов одержал победу в первом раунде. Фото: предоставлено Тагиром Халиловым

Российский боец Тагир Халилов одолел противника из Таиланда Чорфу Тора Сангтиенну. Их поединок проходил в Маниле (столица Филиппин) в рамках турнира ONE FC 164.

Бой проводился по правилам тайского бокса. Россиянин начал активно атаковать и нанес несколько точных ударов, но соперник устоял на ногах. Повалить Чорфу удалось только когда он пошел в атаку: Тагир Халилов встретил его двумя сильными ударами. Представитель Таиланда смог подняться, но, судя по его внешнему виду, продолжать поединок не стоило. Рефери остановил бой. Наш спортсмен одержал победу в первом раунде.

Фото: предоставлено Тагиром Халиловым

После победы Тагир Халилов дал эксклюзивный комментарий "Областной газете".

"Я счастлив! Я не планировал закончить бой досрочно, но был настроен на безоговорочную победу, что и получилось. И конечно, я хочу стать чемпионом ONE Championship. Мы столько времени тренируемся, чтобы быть номер один в мире", — заявил спортсмен. Он также отметил: "К российским спортсменам здесь (на турнире. — Прим. ред.) относятся хорошо".

Фото: предоставлено Тагиром Халиловым

Теперь в активе Тагира Халилова 23 победы и 8 поражений на профессиональном ринге.

Областная газета Свердловской области

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