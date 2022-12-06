"Автомобилист" упрочил свое лидерство на Востоке

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

В 38-м для себя матче чепионата КХЛ екатеринбургский "Автомобилист" — лидер Восточной конференции — на своей площадке обыграл ближайшего преследователя — магнитогорский "Металлург" — со счетом 4:1.

В первом периоде команды голов не забили. Во втором гости открыли счет, но хозяева — усилиями Кертиса Волка — отыгрались почти мгновенно.

В третьей двадцатиминутке Олег Ли вывел "шоферов" вперед, а Стефан да Коста увеличил их преимущество до двух шайб.

За три минуты до сирены южноуральцы заменили вратаря на шестого полевого, но получили еще один гол в свои ворота. Его вновь забил Олег Ли.

"Автомобилист" набрал 57 очков и увеличил свой отрыв от "Металлурга" до пяти очков.

Следующий матч "шоферы" сыграют 8 декабря. На своей площадке они примут челябинский "Трактор".