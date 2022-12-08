"Автомобилист" ушел на перерыв единоличным лидером Востока

"Автомобилист" набрал 59 очков и продолжает лидировать на Востоке. Фото: telegram-канал ХК "Автомобилист"

В 39-м для себя матче чемпионата КХЛ екатеринбургский "Автомобилист" на своей площадке обыграл челябинский "Трактор" со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).

"Шоферы" третий матч подряд пропустили первыми. Но, как и в предыдущих матчах, смогли сначала сравнять счет, а потом и выйти вперед.

Оба гола у хозяев забили защитники — Джесси Блэкер (третья шайба в сезоне) и Ефим Гуркин (вторая). В воротах вторую встречу подряд играл Игорь Бобков, и опять пропустил только одну шайбу. А вообще в четырех декабрьских поединках екатеринбуржцы пропустили всего три гола.

"Автомобилист" набрал 59 очков и продолжает лидировать на Востоке (отрыв от идущей второй "Магнитки" — 7 очков, но она сегодняшний матч еще не завершила; возможно, разрыв сократится до 5 баллов).

Сейчас в чемпионате наступает перерыв, связанный с проведением "Матча звезд КХЛ" в Челябинске и участием сборной России в Кубке Первого канала. Следующий матч "Автомобилист" проведет только через 10 дней — 19 декабря. На своей площадке он сыграет с "Адмиралом".