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Спорт
9 декабря 2022, 21:24

На Среднем Урале с 70-летним юбилеем поздравили хоккеиста Александра Сивкова

  Валерия Белякова
Вручение подарка

Александру Сивкову вручили игровую майку под номером 7. Фото: Алексей Кунилов

Один из лучших бомбардиров отечественного хоккея с мячом — свердловчанин Александр Сивков — отмечает сегодня 70‑летний юбилей.

Подарки Александру Сивкову вручили областной министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт, министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин, а также президент футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов. Хоккеиста также поздравили члены первоуральской команды "Уральский трубник", где он начинал свою карьеру в 1969 году.

"Мы ему подарили майку, в которых сейчас играет современный "Уральский трубник". Майка под номером 7. Под этим номером Александр Евгеньевич выступал во всех сборных. Подарили ему клюшку для хоккея с мячом с автографами всех игроков "Уральского трубника" сезона 2022–2023", — рассказал журналисту "Областной газеты" президент клуба по хоккею с мячом "Уральский Трубник" Виктор Бабенко. 

Фото: Алексей Кунилов
Фото: Алексей Кунилов

Отметим, в "Уральском трубнике" Александр Сивков отыграл два сезона, став первым чемпионом мира среди воспитанников этой команды. С 1971 года хоккеист защищал честь "СКА-Свердловск", где провел 14 сезонов. Кроме этого, Александр Сивков выступал в 8 матчах в составе сборной СССР, завоевав два титула чемпиона мира по хоккею с мячом. В течение нескольких лет хоккеист тренировал воспитанников "СКА-Свердловск".

После завершения спортивной карьеры Александр Сивков занимался благотворительностью. В 2003 году на свои средства он возвел на Широкой Речке Ледовый дворец спорта.

Областная газета Свердловской области

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