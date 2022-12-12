Трасса длиной в четверть века

Дети и подростки – самая многочисленная категория участников гонок на призы «ОГ». Фото: Павел Ворожцов

10 и 11 декабря в двух муниципалитетах Свердловской области – поселке Октябрьском Камышловского района и Красноуфимске – прошла традиционная массовая лыжная гонка на призы «Областной газеты».

Этим соревнованиям в нынешнем году исполнилось 25 лет – впервые они состоялись в 1997 году. Придумал их наш коллега – журналист «ОГ» и большой любитель лыжного спорта Николай Кулешов. Сам он уже ушел из жизни, но его детище продолжает жить и развиваться, каждый год ставя новые рекорды по числу участников.

Этому есть несколько причин. Во-первых, мы не ставим никаких условий перед потенциальными участниками: все, кто изъявляет желание, получают возможность выйти на старт. Во-вторых, участники соревнуются в разных возрастных категориях (сейчас их 16, и у каждой – своя длина дистанции – от 2 до 10 километров). Абсолютный победитель не определяется – он свой в каждой категории. Все это делает гонку привлекательной не только для бывших или будущих профессионалов (например, воспитанников ДЮСШ), но и для огромного количества простых физкультурников.

Первые соревнования на призы «ОГ» прошли 8 марта – в день рождения нашей газеты. В дальнейшем их проведение перенесли на начало декабря. Таким образом, гонка стала открывать новый зимний сезон. Случалось, конечно, что из-за нехватки снега или очень низких температур старты приходилось переносить: например, юбилейная, XXV гонка, должна была состояться в декабре 2020-го, а прошла – в январе 2021-го. Но она все-таки прошла, а не была отменена (такого не случалось ни разу).

Места проведения соревнований с течением времени менялись. Из списка исчез, в частности, Екатеринбург, что, конечно, нас очень печалит. Но зато сформировался своеобразный и очень крепкий «клуб четырех», в который входят три города (Красноуфимск, Новая Ляля и Североуральск), а также один поселок Камышловского района (Октябрьский) – в этих населенных пунктах соревнования проводятся неизменно уже много лет.

В этом году гонки на призы «Областной газеты» стартовали в минувшую субботу, 10 декабря, на лыжной базе «Масляны» в Октябрьском. На следующий день соревнования прошли в Красноуфимске.

Наиболее масштабной оказалась гонка в Октябрьском: там на старты вышли 650 лыжников. По словам директора местной ДЮСШ Ольги Колясниковой, это абсолютный рекорд по числу участников за все 18 лет проведения соревнований в поселке.

– У нас сегодня даже мест на парковке не хватило, – говорит она. – Люди ставили машины прямо в лесу.

В Красноуфимске в гонке «ОГ» приняли участие почти 150 человек, и это тоже хороший результат – год назад было только 96.

В других городах «Клуба четырех» – Новой Ляле и Североуральске – соревнования на призы «Областной газеты» пройдут в ближайшие выходные.

Два года подряд гонки на призы «Областной газеты» проходили в усеченном варианте: из-за пандемии ковида организаторы вынуждены были отказаться от юниорских и ветеранских категорий. Сейчас все ограничения, связанные с коронавирусом, отменены, и в Октябрьском это дало взрывной рост числа участников: со 124-х в прошлом году до 650 в нынешнем! Были на соревнованиях и другие рекорды. Самым возрастным участником гонок на призы «ОГ» стал 85-летний Феофан Третьяков. В Октябрьском он выступал в более молодой возрастной категории (80–84) и занял второе место, преодолев 3 км за 14 минут 39 секунд. Фото: Павел Ворожцов Победители гонок «ОГ» традиционно получают не только медали и грамоты, но и годовую подписку на газету. Фото: Павел Ворожцов На соревнования в Октябрьском приезжают учащиеся ДЮСШ всего Восточного округа. Самая юная участница этого года – Маша Кириллова из Заречного, ей всего 8 лет. Фото: Павел Ворожцов Всех призеров обязательно фотографируют. На этом снимке – победители в категории 65–69 лет у мужчин и один из организаторов гонки – директор ДЮСШ Камышловского района Ольга Колясникова. Фото: Павел Ворожцов За победу участники бились отчаянно, и для некоторых гонка заканчивалась так. Фото: Павел Ворожцов