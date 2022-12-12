Олимпийский комитет США выступил за участие России в Олимпиаде 2024 года, но без госфлага

В декабре на саммите МОК поднимался вопрос о пересмотре ограничений для российских и белорусских спортсменов. Фото: сайт Международного олимпийского комитета

Глава Олимпийского комитета США (USOPS) Сюзанна Лайонс заявила, что Соединенные Штаты выступают за участие российских спортсменов в летней Олимпиаде-2024, которая пройдет в Париже. Однако, по мнению руководителя USOPS, Россия должна выступать под нейтральным флагом.

"Это, может быть, неприятно осознавать, но недопуск россиян отбрасывает нас назад, их возвращение действительно важно для (олимпийского) движения. При этом мы по-прежнему поддерживаем украинский народ и украинских спортсменов. США поддерживают поиск возможностей вернуться к соревнованиям для спортсменов, которые тренировались для этого всю свою жизнь, но мы категорически против того, чтобы они вернулись под национальным флагом, в то время как их страны находятся под санкциями", — передает слова Сюзанны Лайонс РИА Новости со ссылкой на The Wall Street Journal.

Напомним, что с февраля 2022 года США выступала за отстранение России от выступления на Олимпийских играх в Париже. Однако в декабре на саммите Международного олимпийского комитета (МОК) поднимался вопрос о пересмотре ограничений для российских и белорусских спортсменов. В частности, предлагалось позволить россиянам и белорусам выступать в состязаниях в Азии с соблюдением всех ограничений.

При этом какими бы ни были рекомендации и решения МОК, есть риск, что отдельные страны по собственной инициативе запретят участвовать России и Белоруссии в соревнованиях на своей территории.