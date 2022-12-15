Пойдут в гору

Фото: Галина Соловьёва

4–6 января 2023 года (то есть менее чем через три недели) в Екатеринбурге состоится первая в России лыжная многодневная гонка. Ее официальное название – Кубок главы Екатеринбурга, а коммерческое – «Тур де Бург» (Tour de Burg). Об этом сообщил мэр областной столицы Алексей ОРЛОВ, выступая 14 декабря на «Совете неравнодушных». Новость для широкой общественности оказалась абсолютно неожиданной, и многие даже сочли ее фейком, поскольку соревнования такого масштаба начинают готовить (и соответственно – раскручивать) сильно заранее. Однако, как выяснила «ОГ», организация гонки действительно идет – и уже давно: этим занимаются Управление по физической культуре и спорту мэрии Екатеринбурга и спортивный клуб «GroSport». Почему при такой поддержке у соревнований до позавчерашнего дня не было никакого пиар-сопровождения – вопрос отдельный.

В своем выступлении на «Совете неравнодушных» Алексей Орлов вспомнил про европейскую лыжную гонку «Тур де ски» (Tour de Ski), и в частности, ее итальянские этапы, которые проходят в новогодние праздники. Мэр заметил, что «сегодня Италия большинству наших граждан недоступна» и поэтому российским спортсменам нужен аналог. Таким аналогом и должен стать «Тур де Бург».

Что это такое

Екатеринбургская гонка продлится три дня. Каждый день – новый этап со своей спецификой.

Первая гонка – ночная (или скорее вечерняя, поскольку старт намечен на 18.00). Дистанция – 10 километров. Дата и место проведения – 4 января, биатлонная база «Динамо» (Московский тракт 12-й км, 2)

Вторая гонка – уже дневная, но тоже на 10 км. Состоится 5 января также на «Динамо».

Заключительный этап пройдет 6 января на Уктусе. Это двухкилометровый забег в гору.

Кто участвует

В отличие от «Тур де Ски», екатеринбургская гонка – не исключительно профессиональная, а профессионально-любительская, то есть участвовать в ней может любой желающий – в соответствующей группе. Всего групп 16 – 8 мужских и 8 женских. Две группы имеют категорию Pro – там побегут действующие спортсмены; остальные 14 составят любители, которых распределят по возрасту. Победители определяются по каждой группе отдельно.

В категорию Pro уже заявились олимпийские чемпионы Денис Спицов и Сергей Устюгов, серебряный призер Игр в Пекине Иван Якимушкин, неоднократный призер чемпионатов мира в спринтерских гонках Глеб Ретивых и даже кое-кто из биатлонистов – например, бронзовый призер сочинской Олимпиады Евгений Гараничев.

Для простых любителей лыж участие в «Тур де Бург» – платное: от 900 до 2 500 рублей (в зависимости от числа выбранных этапов, количества заявившихся и времени оплаты). Для пенсионеров предусмотрена скидка – 50 процентов :)

Можно заработать

По словам Алексея Орлова, призовой фонд гонки уже сформирован. Его общий размер – 518 тысяч рублей.

Призеры 14 любительских групп получат одинаковые суммы (независимо от половой принадлежности): по 10 тысяч рублей за первое место, по 5 тысяч – за второе и по 2 тысячи – за третье.

А вот в двух Pro-гонках – почему-то финансовая дискриминация: призерам-мужчинам обещаны (в тысячах рублей) 100, 50 и 30, а женщинам – 50, 30 и 20.