Хоккеист "Автомобилиста" выиграл со своей командой первый турнир среди сборных в формате 3х3

В рамках Кубка Первого канала, проходящего в Москве, состоялся первый в истории международный турнир по игре в формате 3х3. Победителем довольно неожиданно стала не сборная России (которая заняла лишь 3-е место), а команда Белоруссии. В ее составе играл (и отметился результативными действиями) хоккеист системы екатеринбургского "Автомобилиста" 23-летний Василий Филяев.
В полуфинале белорусы одолели Китай — 5:3, а Россия проиграла Казахстану — 2:3. В финале Белоруссия разгромила Казахстан — 7:1.
Василий Филяев сыграл в обоих матчах своей команды. В полуфинале он забил гол (пятый, в пустые ворота), а в финале отметился голевой передачей.
По просьбе "ОГ" наши партнеры — журналисты агентства "Минск-Новости" — поговорили с форвардом, который на клубном уровне играет за верхнепышминский "Горняк-УГМК" и периодически — за "Автомобилист".
- Конечно, я представлял себе, что такое турнир "три на три". Мы на тренировках так играем. А в матчах случаются овертаймы, где тоже "три на три" играем. Классно, что такой турнир провели.
- Волновались перед турниром?
- Было чуть-чуть волнение. Но потом вошел в игру и играл, как я умею.
- Первую игру с китайцами как оцениваете?
- Мы сыграли первый период 0:0, а потом собрались и выиграли.
- Приятно было точку поставить? Вы же пятую шайбу забросили?
- Конечно, приятно забивать. Они сняли вратаря, поэтому здорово, что так получилось.
- А матч со сборной Казахстана?
- Он был более тяжелый, потому что ответственность, финал. С первых минут мы начали играть активно, нам тренеры сказали, чтобы так играли, потому что первую игру мы более вяло начали. Здорово, что у нас получилось выиграть.
- Какие были эмоции?
- Всегда приятно выигрывать. Но самое главное в формате "пять на пять" выиграть турнир, поэтому повеселились и готовимся дальше.
- Вы будете смотреть с трибуны матч "пять на пять"?
- Не знаю, это решение тренера, пока состава еще не видел. Конечно, хотелось бы сыграть. Я уже играл и за юниорскую сборную, и за молодежную, и за национальную в том году выступал. Так что это не первый опыт выступления за сборную Белоруссии.