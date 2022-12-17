Хоккеист "Автомобилиста" выиграл со своей командой первый турнир среди сборных в формате 3х3

Василий Филяев в этом сезоне сыграл за "Автомобилист" 7 матчей. Фото: Владимир Васильев

В рамках Кубка Первого канала, проходящего в Москве, состоялся первый в истории международный турнир по игре в формате 3х3. Победителем довольно неожиданно стала не сборная России (которая заняла лишь 3-е место), а команда Белоруссии. В ее составе играл (и отметился результативными действиями) хоккеист системы екатеринбургского "Автомобилиста" 23-летний Василий Филяев.

В полуфинале белорусы одолели Китай — 5:3, а Россия проиграла Казахстану — 2:3. В финале Белоруссия разгромила Казахстан — 7:1.

Василий Филяев сыграл в обоих матчах своей команды. В полуфинале он забил гол (пятый, в пустые ворота), а в финале отметился голевой передачей.

По просьбе "ОГ" наши партнеры — журналисты агентства "Минск-Новости" — поговорили с форвардом, который на клубном уровне играет за верхнепышминский "Горняк-УГМК" и периодически — за "Автомобилист".

- Конечно, я представлял себе, что такое турнир "три на три". Мы на тренировках так играем. А в матчах случаются овертаймы, где тоже "три на три" играем. Классно, что такой турнир провели.

- Волновались перед турниром?

- Было чуть-чуть волнение. Но потом вошел в игру и играл, как я умею.

- Первую игру с китайцами как оцениваете?

- Мы сыграли первый период 0:0, а потом собрались и выиграли.

- Приятно было точку поставить? Вы же пятую шайбу забросили?

- Конечно, приятно забивать. Они сняли вратаря, поэтому здорово, что так получилось.

- А матч со сборной Казахстана?

- Он был более тяжелый, потому что ответственность, финал. С первых минут мы начали играть активно, нам тренеры сказали, чтобы так играли, потому что первую игру мы более вяло начали. Здорово, что у нас получилось выиграть.

- Какие были эмоции?

- Всегда приятно выигрывать. Но самое главное в формате "пять на пять" выиграть турнир, поэтому повеселились и готовимся дальше.

- Вы будете смотреть с трибуны матч "пять на пять"?

- Не знаю, это решение тренера, пока состава еще не видел. Конечно, хотелось бы сыграть. Я уже играл и за юниорскую сборную, и за молодежную, и за национальную в том году выступал. Так что это не первый опыт выступления за сборную Белоруссии.