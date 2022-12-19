Старт дает «ОГ»

Самые маленькие участники (2013 года рождения и позже) бегут самую маленькую дистанцию – 1 км. Фото: Пресс-служба городской думы Североуральского ГО

В минувшее воскресенье прошла вторая (заключительная) часть лыжных гонок на призы «Областной газеты». В них в общей сложности приняли участие более тысячи спортсменов. В основном это – дети и подростки.

По задумке редакции, гонки на призы «Областной газеты» (которым в этом году исполнилось 25 лет) – это первые старты очередного зимнего сезона. Однако в реальности выдержать это правило удается не всегда. Из-за нехватки снега или очень низких температур соревнования порой приходится переносить – на январь или даже февраль. Но в нынешнем году все гонки на призы «ОГ» (а их – гонок – четыре) действительно стали первыми на своих территориях.

Старт соревнованиям дали 10 декабря в поселке Октябрьском Камышловского района. На следующий день эстафету принял Красноуфимск. А точку 18 декабря поставили Новая Ляля и Североуральск.

Наиболее масштабной оказалась гонка в Октябрьском, где на старт вышли 650 лыжников. По словам директора местной ДЮСШ Ольги Колясниковой, это абсолютный рекорд по числу участников за все 18 лет проведения соревнований в поселке (подробнее об этом – в номере «Областной газеты» за 13 декабря).

В Новой Ляле и Североуральске цифры оказались поскромнее: и там, и там на старт вышли около 100 спортсменов. Причем не все они были местными: в Североуральск приехали лыжники из Краснотурьинска, Карпинска, Волчанска, Ивделя, а в Новую Лялю – из Серова, Верхотурья, Верхней Туры, поселков Восточный и Лобва…

Как обычно, соревнования проходили в 16 возрастных категориях.

– Погода была отличная: градусов 15, солнце. Все, кто пришли, остались довольны, – рассказал корреспонденту «Областной газеты» директор детско-юношеской спортивной школы в Новой Ляле Виктор Носков.

«ОГ» благодарит Федерацию лыжных гонок Свердловской области и всех организаторов гонки на призы «Областной газеты» в поселке Октябрьский, Красноуфимске, Новой Ляле и Североуральске.