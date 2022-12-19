13-матчевая очковая серия "Автомобилиста" прервалась поражением от "Адмирала"

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Сегодня, 19 декабря, после 10-дневной паузы возобновился чемпионат КХЛ. Лидеру Востока — екатеринбургскому "Автомобилисту" — пауза не пошла на пользу: он на своей площадке проиграл владивостокскому "Адмиралу" — 2:3.

"Шоферы" очень плохо отыграли два первых периода. Первый гол они пропустили уже на второй минуте, а к концу второго игрового отрезка проигрывали 0:3. При этом два гола екатеринбуржцы забили себе сами. В хоккее не фиксируются автоголы, и поэтому в протоколе авторами заброшенных шайб указаны игроки "Адмирала", но в реальности шайбы залетели в ворота Игоря Бобкова от защитников "Автомобилиста" Ника Эберта и Дениса Баранцева.

После третьего гола наставник хозяев Николай Заварухин заменил вратаря: на лед вышел давно не игравший Владимир Галкин. Это не сильно взбодрило хозяев, и матч уверенно катился к разгрому "шоферов".

В начале 51-й минуты "Автомобилист" вдруг забил (отличился Стефан Да Коста), и команда сразу воскресла. Остаток встречи прошел с подавляющим преимуществом екатеринбуржцев. На исходе 51-й минуты они получили численное преимущество, и через 57 секунд Брукс Мэйсек забил свой 26-й гол в сезоне. "Шоферы" продолжали атаковать до самой сирены, за две с лишним минуты до конца заменили вратаря, но увы…

13-матчевая победная серия команды прервалась. А "Адмирал" в этом сезоне выиграл уже второй поединок в Екатеринбурге.