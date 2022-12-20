Победила дружба

Фото: Пресс-служба "Игр дружбы"

В Казани завершился третий (заключительный) этап турнира «Игры дружбы», в котором принимали участие представители трех водных видов спорта: плавания, синхронного плавания и прыжков в воду. В соревнованиях участвовали сильнейшие российские спортсмены, а также атлеты из Белоруссии, Алжира, Венесуэлы, Вьетнама, Сербии, Сирии, Судана, Таджикистана, Эквадора, ЮАР, Кубы и других стран.

– Идея «Игр дружбы» в том, чтобы дать возможность нашим ведущим спортсменам сохранить свой уровень, чтобы продемонстрировать, что Россия остается открытой страной. Учитывая санкции МОК, мы должны сконцентрировать свое внимание на укреплении нашей национальной системы спорта. Нам нельзя растерять потенциал, нужно создать условия спортсменам и специалистам. Спорт без соревнований – это как для музыканта репетировать и знать, что концерт не состоится. Здорово, что многие страны откликнулись, – рассказал об идее создания нового турнира министр спорта РФ Олег Матыцин.

Соревнования были разделены на три этапа («Спорт», «Мир» и «Легенды»), каждый из них был отдельным состязанием, на котором спортсмены разыгрывали медали. Турнир растянули на полгода, этап «Спорт» стартовал еще в июле, а закончился в августе, этап «Мир» прошел в ноябре, а завершились соревнования в декабре, на этапе «Легенды».

Третий этап, как это следует из названия, носил имена прославленных российских чемпионов. Так, в плавании был разыгран Кубок Владимира Сальникова, в синхронном плавании – Кубок Светланы Ромашиной, а в прыжках в воду – Кубок Дмитрия Саутина.

Завершили «Игры дружбы» именно прыгуны в воду, третий этап для которых прошел в экспериментальном формате. Сначала спортсмены традиционно провели личные состязания в различных видах программы (как на вышке, так и на трамплине), а затем были смешанные командные соревнования. Каждую команду представляли четыре человека: двое прыгали на трамплине, двое – с вышки (отдельно мужчины и отдельно женщины). Результаты суммировались, после чего становились известны имена победителей.

Представительница Свердловской области Кристина Ильиных личные соревнования пропустила, зато поучаствовала в командных. Она вместе с Никитой Шлейхером представляла сборную России в прыжках с трамплина в одной команде с Анной Конанихиной и Артемом Левиным (прыжки с вышки). За золото они боролись с еще одной российской сборной в составе Юлии Тимошиной, Руслана Тернового, Виталии Королевой и Евгения Кузнецова.В упорной борьбе победу по сумме баллов одержала вторая команда, а у Кристины Ильиных и ее партнеров по сборной – серебро. Замкнули тройку призеров представители Кубы: Анислей Гарсия Наварро, Карлос Рамос Родригес, Лейдис Руиз Рандич и Лейдэль Домингес Сервантес.

Завершились соревнования в дружественной обстановке, на мастер-классе от Дмитрия Саутина – единственного обладателя восьми олимпийских наград в прыжках в воду (в том числе – двух золотых). В мероприятии приняли участие 34 юных спортсмена из разных стран, включая Россию, Кубу, Венесуэлу, Эквадор, Беларусь, Узбекистан, Сербию и Аргентину. Прославленный спортсмен рассказал детям о секретах подготовки к соревнованиям и объяснил нюансы выполнения отдельных элементов.

– Классно, что придуманы такие соревнования. Дай бог, чтобы они развивались и еще больше стран приезжало. Мы будем только рады, – сообщил Дмитрий Саутин.

Олег Матыцин отметил, что турнир в Казани прошел на высочайшем уровне и поблагодарил иностранные делегации, которые составили конкуренцию российским спортсменам.

– Все три этапа «Игр Будущего» были насыщены яркими выступлениями российских и зарубежных спортсменов, соревнования надолго останутся в памяти болельщиков со всего мира. Отдельное спасибо хочется сказать нашим зарубежным гостям, благодаря которым в Казани и России состоялся еще один красивый праздник спорта, – сказал Олег Матыцин.